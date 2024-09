Processi democratici regionali, in cui i cittadini scelgono i loro rappresentanti locali - In Sassonia, sono evidenti i negoziati prolungati per la costituzione della coalizione di governo.

In Sassonia, la formazione di un governo post-elezioni è prevista essere un processo complesso e laborioso. Nelle ore successive alle elezioni, i rappresentanti dei partiti sono stati riluttanti a impegnarsi con possibili partner di alleanza, con l'AfD che ha espresso una chiara intenzione di collaborare con la CDU, incoraggiandoli a riconsiderare il loro iniziale rifiuto di cooperazione.

"Il pubblico desidera un governo stabile", ha dichiarato il segretario generale dell'AfD Jan Zwerg. "La sinergia tra la CDU e l'AfD scatenerebbe un governo estremamente robusto". Con un conteggio congiunto di oltre 80 seggi nel parlamento regionale, condividono ampi terreni comuni su vari argomenti. Gli abitanti della Sassonia sono anche sfavorevoli alle partiti di sinistra come parte del governo.

Tuttavia, il segretario generale della CDU Alexander Dierks ha ribadito il loro rifiuto di unire le forze con l'AfD ancora una volta. "La nostra posizione dalle elezioni rimane valida: 'Non governeremo con l'AfD'", ha detto. Dierks disapprova del termine 'muro di protezione' poiché fornisce all'AfD l'opportunità di presentarsi come vittima.

Dierks ha espresso fiducia nel costituire un governo di maggioranza nello Stato libero attraverso ampie discussioni. Ha rifiutato di elaborare su specifiche prospettive di coalizione per l'Unione. Se un governo di maggioranza è l'obiettivo e l'AfD è esclusa, la scelta della CDU è una partnership con l'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (APS) e l'SPD. "Ci impegneremo progressivamente con l'APS per identificare le affinità e l'ambito per gli accordi", ha detto Dierks.

La CDU supera l'AfD

Le elezioni statali della Sassonia hanno visto la CDU conquistare il 31,9% dei voti, a malapena superando l'AfD con il 30,6%. L'APS ha ottenuto il 11,8%, mentre l'SPD (7,3%) e i Verdi (5,1%) hanno seguito. Nonostante abbia ottenuto solo il 4,5% dei voti, La Sinistra è comunque entrata nel parlamento regionale grazie alla vittoria di due mandati diretti a Lipsia. Ciò si traduce nella seguente distribuzione dei seggi nel parlamento regionale: CDU 41, AfD 40, APS 15, SPD 10, Verdi 7, La Sinistra 6, Elettori Liberi 1.

Lo studioso politico Tom Thieme prevede un accordo di condivisione del potere tra la CDU, l'APS e l'SPD. "Una coalizione tra la CDU e questi partiti potrebbe essere più facile a causa di alcuni accordi fondamentali - limitazioni dell'immigrazione, una posizione diplomatica nella guerra in Ucraina e il rifiuto della politica di genere e di identità", ha detto. Tuttavia, la nuova configurazione della coalizione potrebbe causare fastidi per l'SPD, ha aggiunto Thieme. Nonostante gli obiettivi condivisi in politica sociale e educativa con l'APS, persistono notevoli disuguaglianze politiche-culturali, in particolare in politica sociale.

Il leader sassone dell'SPD Henning Homann ha visto con estrema skepticismo una possibile coalizione che coinvolge l'APS. L'agenda dell'APS è incerta, così come i loro impegni elettorali, soprattutto su questioni regionali, ha detto. Ha anche espresso preoccupazioni per un possibile governo di minoranza. "Le opzioni formali non si traducono necessariamente in soluzioni funzionali", ha detto. Tuttavia, l'SPD rimane aperto ai dialoghi.

La leader della Sinistra Susanne Schaper ha visto l'ingresso stretto nel parlamento regionale come l'ultima occasione del partito. "Ci è stata concessa un'ultima occasione - e dobbiamo sfruttarla al meglio", ha detto. Il partito federale richiede un riavvio. La situazione complessiva all'interno del partito è critica e il risultato delle elezioni è stato un "disastro". È necessario un riavvio completo, programmatico e personale nel partito federale.

BSW rimane ottimista

I rappresentanti della BSW hanno espresso ottimismo riguardo alle possibili discussioni sulla coalizione. La BSW mira ora a attuare "politica ragionevole" in Sassonia. Martedì, pianificano di riunirsi con i loro futuri deputati eletti e valutare le elezioni, ha spiegato il politico della BSW Lutz Richter. "Durante le prossime settimane, identificheremo i candidati adatti per il nostro approccio politico". Anche se ci sono alcuni membri senza esperienza parlamentare, "non mancano né esperienza di vita né intelligenza".

La coppia di leader dei Verdi della Sassonia è apparsa delusa. "È stata una delusione per noi, l'Alleanza Verde, trasmettere la nostra agenda e i nostri obiettivi all'interno di questo ampio spettro", ha spiegato la leader del partito Marie Müser.

Il responsabile delle elezioni ha rettificato il risultato delle elezioni statali

Prima dei briefing per i media, un avviso sulla distribuzione dei seggi nel parlamento regionale ha causato scalpore. L'ufficio elettorale statale ha riconosciuto un errore software che ha portato alla pubblicazione errata delle figure sulla distribuzione dei seggi. Ora, i Verdi e l'SPD guadagnano un seggio ciascuno, mentre la CDU e l'AfD ne perdono uno ciascuno, con l'AfD che perde il suo status di 'minoranza di veto' nel parlamento regionale. Il segretario generale dell'AfD Jan Zwerg ha accettato il cambiamento in silenzio, poiché l'AfD avrebbe internamente rivisto la base del calcolo. Nonostante la modifica, la precedente coalizione di CDU, Verdi e SPD non riesce ancora a raggiungere la maggioranza nel nuovo parlamento regionale.

"Data la nuova distribuzione dei seggi nel Landtag dopo la correzione dell'errore del software, la CDU e i suoi potenziali partner di coalizione ora hanno 40 seggi, l'AfD ne ha 39 e l'APS ne ha 16. Questo potrebbe potenzialmente influenzare i negoziati sulla coalizione".

"Indipendentemente dalla perdita dell'AfD del suo status di 'minoranza di veto' nel Landtag, la formazione di un governo di maggioranza rimane una sfida per la CDU, poiché ora devono ottenere almeno 43 seggi per una coalizione stabile".

