- In Sassonia prevalgono livelli d'acqua ridotti e un rischio maggiore di incendi boschivi.

In Sassonia, i livelli idrometrici dei corsi d'acqua sono in calo. Circa il 43% dei 148 punti di misurazione delle acque monitorati in tutti i bacini fluviali sta attraversando condizioni di bassa acqua, come ha dichiarato Karin Bernhardt dell'Ufficio statale sassone per l'ambiente, l'agricoltura e la geologia (LfULG). Un altro 32% è vicino a raggiungere questo livello. Fiumi come la Mulde, la Lausitzer Neiße e i tributari dell'Alte Elba sono significativamente colpiti. Fino a venerdì, la situazione è improbabile che migliori, ma le precipitazioni intense locali potrebbero temporaneamente aumentare i livelli delle acque nei torrenti e nei ruscelli più piccoli. Tuttavia, questo non apporterà alcun sollievo significativo, ha dichiarato Bernhardt.

Al momento non c'è navigazione sull'Elba

L'Elba stessa sta registrando un graduale calo del flusso, con volumi attuali compresi tra il 50 e il 60% della media mensile. Tuttavia, non si trova in uno stato di bassa acqua, ha detto Bernhardt. Nei prossimi giorni, la sezione dell'Elba in Sassonia dovrebbe registrare una tendenza costante o leggermente decrescente dei livelli delle acque. Al misuratore di Dresda sono stati misurati 75 centimetri nel pomeriggio, mentre i livelli normali si attestano a 1,42 metri e la linea di bassa acqua è a 58 cm.

"Il livello dell'acqua dell'Elba è tipico dell'estate e la persistenza della siccità fino a metà settembre è un evento annuale" ha dichiarato un rappresentante delle Porti interni dell'Elba GmbH. Anche se al momento il trasporto commerciale è impossibile, l'Elba è navigabile. L'ultima merce, circa 250 tonnellate, è stata consegnata ad Anversa la scorsa settimana. Il trasporto regolare di merci come trasformatore, turbine, rotori o motori potrebbe riprendere a settembre, quando i livelli delle acque saliranno.

La flotta bianca di Dresda rimane attiva

La flotta bianca di Dresda, composta da vecchie navi a pale a vapore e da moderne navi salone, è per lo più funzionante. "Questo continuerà fino a lunedì", ha dichiarato un rappresentante. Tuttavia, il tour verso la Sassonia della Svizzera arriva solo a Königstein invece che a Bad Schandau, e le fermate a Diesbar-Seußlitz e Blaswitz a Dresda non sono servite. Le navi sospenderanno le operazioni solo quando il livello delle acque al misuratore di Dresda scenderà a 50 centimetri.

Alto rischio di incendi boschivi nella zona

Distretti come Nordsachsen, Lipsia, Meißen, la parte settentrionale del distretto di Bautzen e la città di Lipsia hanno attualmente un alto rischio di incendi boschivi, rappresentato dal livello 4, il secondo più alto, sulla mappa di panoramica dell'autorità forestale statale, con il resto della regione a rischio medio livello 3. "Questa situazione persisterà domani", ha dichiarato un rappresentante dell'autorità. Si prevede un po' di sollievo per il fine settimana con temperature più fresche e precipitazioni. Dal'inizio dell'anno ci sono stati 64 incendi boschivi nello stato.

Il rischio di incendi boschivi diventa prevalente nelle aree con prolungata siccità e terreno e vegetazione secchi. La siccità è sempre il fattore principale che contribuisce al rischio di incendi boschivi.

I livelli delle acque dell'Elba non sono così bassi come altri fiumi in Sassonia

