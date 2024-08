Decisioni degli Elettori Regionali in Arrivo - In Sassonia, l'Unione democratic-cristiana (CDU) mantiene il suo vantaggio sull'Alternativa per la Germania (AfD).

Al termine delle recenti elezioni statali in Sassonia, sembra profilarsi una vittoria stretta. Secondo un recente sondaggio di Forsa per RTL/ntv, due giorni prima delle elezioni, la CDU è in testa con il 33% dei voti di lista. L'AfD segue da vicino con il 31%, mentre l'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (BSW) si attesta al 12%. L'SPD sembra destinato a tornare nel parlamento statale con il 7%, mentre i Verdi sono al 6%.

Date queste cifre, c'è la possibilità che la coalizione attuale tra la CDU, i Verdi e l'SPD possa continuare. Un'alleanza tra la CDU e la BSW è teoricamente possibile. Tuttavia, la Sinistra si attesta al 3% e dovrebbe vincere almeno due mandati diretti per ottenere un seggio nel parlamento statale. Forsa ha intervistato oltre 1000 persone tra il 27 e il 29 agosto.

I risultati di questo sondaggio sono in linea con quelli pubblicati in precedenza dal ZDF Politbarometer. In tale occasione, la CDU si è confermata in testa con il 33%, l'AfD al 30% e la BSW ha mantenuto il terzo posto con il 12%. L'SPD e i Verdi si sono attestati entrambi al 6%, mentre la Sinistra è sotto la soglia del 5% necessario (4%). Il gruppo di ricerca Wahlen di Mannheim ha intervistato oltre 1900 persone nello stato federale tra il 26 e il 29 agosto.

I sondaggi non sono esenti da incertezze. Fattori come l'indecisione dei votanti e le scelte dell'ultimo minuto rendono difficile per gli istituti di rilevazione interpretare correttamente i dati. In sostanza, i sondaggi rappresentano solo il sentimento pubblico attuale e non sono premonizioni dei risultati elettorali.

L'SPD è riuscito a garantirsi il ritorno nel parlamento statale di Sassonia con il 7%, secondo i risultati delle recenti elezioni statali. Tuttavia, la coalizione attuale tra l'SPD, la CDU e i Verdi potrebbe dover rivedere la propria posizione, considerato il testa a testa tra l'SPD e l'AfD.

