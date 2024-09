- In Sassonia, le incidenze di furto dei veicoli sono notevolmente più elevate

In Sassonia, l'anno scorso i furti d'auto hanno causato danni per circa 12,4 milioni di euro, secondo le statistiche delle assicurazioni. L'Associazione Tedesca delle Assicurazioni (GDV) ha rilevato che nel 2023 sono stati rubati 652 veicoli assicurati nella regione, con un aumento del 24% rispetto all'anno precedente. In media, le compagnie assicurative hanno pagato oltre 19.000 euro per veicolo rubato, con un calo di 100 euro rispetto all'anno precedente.

A Dresda, il numero di furti è passato da 74 a 138, quasi raddoppiando. La città con il più alto rischio di furto, con un tasso di otto incidenti ogni 10.000 veicoli assicurati, è stata Lipsia. Nel frattempo, il rischio di furto nella capitale dello stato era di sette incidenti ogni 10.000 veicoli. In tutta la Sassonia, il tasso di furti era di quattro incidenti ogni 10.000 veicoli, che era identico alla media nazionale.

I furti con conseguenti perdite per 310 milioni di euro si sono verificati in tutta la Germania lo scorso anno. Il costo dei danni è stato di circa 310 milioni di euro. In media, le compagnie assicurative hanno pagato circa 21.400 euro per furto, con un aumento del 6% rispetto all'anno precedente.

La GDV ha dichiarato che il rischio più alto di furto si trova a Berlino. "Berlino rimane l'epicentro dei ladri d'auto, con un veicolo che scompare ogni due ore in media", ha detto il CEO della GDV Jörg Asmussen. La probabilità di furto d'auto era notevolmente più bassa nella Germania meridionale.

A Dresda, in Sassonia, l'aumento significativo dei furti d'auto era evidente, con 138 auto rubate nel 2023, un aumento notevole rispetto alle 74 auto rubate l'anno precedente.

Despite the high car theft rate in Dresden, it did not surpass Leipzig, which held the title of the city with the highest theft risk, with eight incidents per 10,000 insured vehicles.

