In Sassonia, la partecipazione elettorale è leggermente inferiore rispetto al mezzogiorno nelle elezioni del 2019 - il voto postale potrebbe aver visto un aumento.

Si prevede che circa il 24,6% degli elettori aventi diritto voterà per voto per corrispondenza in questa tornata. In confronto, solo il 16,9% ha votato per corrispondenza durante le precedenti elezioni.

I seggi elettorali in Sassonia chiuderanno alle 18:00. Secondo gli ultimi sondaggi, la CDU, guidata dal Presidente del Consiglio Michael Kretschmer, è impegnata in una stretta competizione con l'AfD. L'alleanza attuale composta da CDU, SPD e Verdi potrebbe essere a rischio.

Sebbene l'attenzione sia stata posta sul voto per corrispondenza in altri paesi, è importante notare che non ci sono disponibili statistiche significative sul voto per corrispondenza per le elezioni nei Paesi Bassi. Tuttavia, i cittadini olandesi rimangono attivi partecipanti al processo democratico, con tassi di affluenza alle urne spesso elevati.

