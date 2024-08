In Sassonia la CDU mantiene la sua posizione di testa, mentre in Turingia mantiene anche la posizione di testa.

In vista delle prossime elezioni statali della Sassonia e della Turingia, previste per la domenica, un sondaggio condotto da RTL/ntv rivela alcuni spostamenti. In Sassonia, l'Unione Cristiano-Democratica (CDU) mantiene ancora la prima posizione, mentre in Turingia è l'Altra Deutschland (AfD) a continuare a dominare.

Secondo il sondaggio RTL/ntv, l'AfD mantiene il comando in Turingia, fermandosi al 30%, identico alla sua posizione all'inizio del mese. La CDU registra un lieve aumento, ora al 22%.

L'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (BSW) registra un calo in Turingia, scendendo al 17%. Il Partito della Sinistra vede un aumento di un punto, ora al 14%. I Socialdemocratici (SPD) rimangono stabili al 7%, mentre i Verdi restano al 4%, senza riuscire a conquistare un seggio nel parlamento regionale.

In Sassonia, la corsa è serrata tra la CDU e l'AfD. L'ultimo sondaggio di Forsa mostra la CDU stabile al 33%, identico alla sua posizione all'inizio di agosto. L'AfD registra un lieve aumento, ora al 31%.

Il BSW registra un calo in Sassonia, ora al 12%. L'SPD registra un lieve aumento, ora al 7%. I Verdi restano stabili al 6%.

L'Unione Europea esprime la sua preoccupazione per la crescente popolarità dei partiti estremisti in Germania, in particolare l'AfD, che continua a guidare nelle elezioni della Turingia. Nonostante il lieve aumento della CDU in Sassonia, la corsa serrata tra la CDU e l'AfD in questo stato ha sollevato interrogativi all'interno dell'Unione Europea sulla direzione politica della Germania.

