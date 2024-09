- In Sassonia, la CDU e l'AfD sono in forte contesa <unk> la BSW mantiene una presenza significativa.

In elezioni statali della Sassonia, la CDU e l'AfD si contendono il primo posto. Secondo le previsioni di ARD e ZDF, il Presidente del Consiglio di Stato Michael Kretschmer della CDU sta registrando un lieve calo rispetto ai risultati del 2019, mentre l'AfD sta avendo un aumento. Tuttavia, nessun altro partito è interessato a collaborare con l'AfD. Sahra Wagenknecht's Stand Up! (BSW) è al terzo posto, con l'SPD a una distanza significativa. I Verdi sono sull'orlo di non entrare nel parlamento statale, mentre La Sinistra sta lottando per superare la soglia del cinque percento e potrebbe essere eliminata dal parlamento.

Le proiezioni (6 PM) indicano la CDU al 31,5-32 percento (2019: 32,1 percento), con l'AfD che segue da vicino al 30,0-31,5 percento (27,5). Il BSW è al 11,5-12 percento. L'SPD è al 7,5-8,5 percento (7,7), mentre La Sinistra sta subendo un forte calo al 4,0-4,5 percento (10,4), cadendo sotto la soglia del cinque percento. I Verdi sono anch'essi a rischio, con il 5,0-5,5 percento (8,6). L'FDP non riesce ancora a entrare nel parlamento statale, come nelle ultime due elezioni. Tuttavia, i partiti che non raggiungono più del cinque percento possono ancora entrare in parlamento se riescono a ottenere due mandati diretti.

L'AfD, classificata dall'Ufficio per la Protezione della Costituzione della Sassonia come un partito di destra estremista sicuro, è prevista per vincere 41-43 seggi (38), con la CDU prevista per vincere 43-44 seggi (45). Il BSW è previsto per vincere 16 seggi. L'SPD è previsto per vincere 10-12 seggi (10), con i Verdi che vincono 7-8 seggi (12).

Circa 3,3 milioni di cittadini erano eleggibili per votare.

CDU potrebbe considerare un'alleanza con il BSW

Dal momento della riunificazione, la CDU ha costantemente fornito il capo del governo dello stato, più recentemente Kretschmer, che è stato in carica dal 2019 come parte di una coalizione con i Verdi e l'SPD. Per mantenere il potere, la CDU a malapena ce la farebbe con la coalizione attuale, secondo le proiezioni di ZDF, ma non secondo quelle di ARD. Un'altra opzione sarebbe quella di far sostenere la CDU dal BSW e da un altro partner.

Tuttavia, il leader del BSW Wagenknecht era precedentemente un membro dell'SED e in seguito è diventata un simbolo della piattaforma comunista all'interno della Sinistra, che rende molti politici della CDU a disagio. Nonostante ciò, una coalizione è possibile, poiché la CDU ha una decisione di non affiliazione che le impedisce di coalizzarsi con l'AfD o la Sinistra, ma non con il BSW.

Prima delle elezioni, i Verdi hanno accusato la CDU e l'SPD di pianificare un governo di minoranza congiunto. La CDU e l'SPD hanno coalizzato tre volte in Sassonia.

L'AfD ha superato l'Unione in Sassonia in precedenza, in due elezioni federali e un'elezione europea. Se vince più di un terzo dei seggi del parlamento statale, avrebbe una cosiddetta minoranza di blocco, il che significa che il suo sostegno sarebbe necessario per le decisioni e le elezioni che richiedono una maggioranza dei due terzi, come l'elezione dei giudici costituzionali.

La campagna elettorale è stata intensa, con uno dei punti di contenzione principali essere l'invasione della Russia dell'Ucraina e il ruolo della Germania come alleato di Kiev e all'interno della NATO. Wagenknecht ha dichiarato che per il BSW partecipare a un governo, deve fermamente opporsi al dispiegamento di missili a lungo raggio USA in Germania.

Ulteriori acutezza è stata introdotta nel dibattito sull'asilo e sulla migrazione con l'attacco al coltello a Solingen che ha causato tre morti, che l'Ufficio del Procuratore Generale attribuisce a un sospetto islamista siriano che è entrato in Germania come rifugiato.

Inoltre, ci sono stati diversi attacchi a politici e aiutanti delle elezioni in Sassonia negli ultimi mesi, come il caso del politico SPD Matthias Ecke, che è stato gravemente aggredito all'inizio di maggio mentre faceva campagna per le elezioni europee a Dresda.

Date le possibili esigenze di costruzione della coalizione dopo le elezioni, la CDU potrebbe considerare un'alleanza con L'Alleanza di Sahra, dati i numeri di seggi previsti e la politica di non affiliazione della CDU nei confronti della Sinistra e dell'AfD. Nonostante il passato comunista di Sahra Wagenknecht, una tale coalizione rimane una possibilità a causa della decisione di non affiliazione della CDU.

Eventi recenti, come gli attacchi a politici e aiutanti delle elezioni in Sassonia, hanno aggiunto un nuovo strato di complessità ai dibattiti elettorali, potenzialmente influenzando i conteggi finali dei voti e influenzando le possibili coalizioni.

Leggi anche: