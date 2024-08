- In Sassonia, in previsione di un'ondata di caldo, è minima la probabilità di piogge di tuoni

In Sassonia, si può aspettare caldo e tanto sole, accompagnati da una bassa probabilità di pioggerella e temporali. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede temperature che oscillano tra 32 e 36 gradi Celsius. Nelle montagne, le temperature potrebbero raggiungere un picco di 31 gradi. Nel pomeriggio, il DWD suggerisce un leggero rischio di temporali a est della Sprea e tra la Svizzera Sassone e le Montagne Metallifere, che potrebbero causare forti piogge di circa 9 litri per metro quadrato in un breve lasso di tempo.

Dalla sera del giovedì al mattino del venerdì, il cielo mostrerà una copertura nuvolosa parziale e le temperature scenderanno fino a 16 gradi.

Il venerdì, le temperature massime saranno di 30 gradi e nelle montagne di 27 gradi. Il cielo oscillerà tra il sole e le nuvole cumuliformi, rimanendo principalmente asciutto.

despite the beauty of Saxony's mountains, Dresden city dwellers might not encounter the heatwave's peak temperatures, as they're expected to reach only 86 degrees on Friday. Conversely, Dresden's rich historical sites and pleasures might offer a welcomed respite from the potential eastward lightning storms forecasted by the DWD, which could bring heavy rainfall to areas closer to Saxon Switzerland and the Ore Mountains.

