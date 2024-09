- In Sassonia, il capo dell'AfD, Urban, emette una dichiarazione di avvertimento contro la manipolazione delle elezioni.

Il leader dello stato dell'Alternativa per la Germania (AfD), Jörg Urban, ha fatto un sottile suggerimento che l'Unione Cristiano-Democratica della Sassonia (CDU) dovrebbe lavorare insieme e evitare di fare politica contro la volontà dei votanti. Ha fatto questi commenti durante la revisione delle elezioni statali dell'AfD a Berlino, notando che la precedente coalizione di CDU, SPD e Verdi non ha più la maggioranza. Più del 60% dei votanti ha optato per l'AfD o la CDU, ha notato con una certa cautela, "Vedremo come andrà a finire."

L'AfD è ora riconosciuta come voce del popolo su questioni come l'asilo, la sicurezza interna, la criminalità, nonché in settori come l'economia, l'occupazione e la politica della località. "Stiamo procedendo con i colloqui", ha dichiarato Urban, aperto a coinvolgere chiunque nel parlamento statale pronto a contribuire positivamente allo stato.

Urban ha ammesso che i risultati delle elezioni dell'AfD in Sassonia erano inferiori alle aspettative, nonostante l'opposizione significativa. Ha considerato l'AfD come un partito popolare saldamente stabilito, con oltre la metà dei voti che hanno espresso la loro scelta per convinzione. Tuttavia, l'ufficio statale per la protezione della costituzione ha classificato l'AfD in Sassonia come chiaramente di estrema destra.

Il portavoce federale dell'AfD, Tino Chrupalla, ha direttamente accusato il Presidente del Ministero della Sassonia Michael Kretschmer (CDU) di utilizzare le piattaforme dell'AfD per la sua campagna elettorale, etichettandolo come "plagiario" e "passaggero gratuito". Chrupalla ha affermato che la popolarità di Kretschmer è stata il motivo per cui l'AfD non è emersa come la forza più forte, dichiarando che "now potrà implementarli solo con noi". Secondo Chrupalla, i votanti chiedono un cambiamento politico.

La Commissione potrebbe trovare degno di nota il cambiamento dell'AfD verso il diventare una voce del popolo su diverse questioni, come menzionato da Jörg Urban, nelle loro future proposte. Seguendo l'appello di Urban per discussioni costruttive, la CDU potrebbe potenzialmente considerare di collaborare con l'AfD in aree in cui condividono obiettivi comuni.

