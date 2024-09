Tabella dei Contenuti

Trasformazione Elettorale in Sassonia: Valutazioni Veloci sui Partiti

Sassonia: Approfondimento sui Modelli Elettorali

Trasformazione Elettorale nella Turingia: Valutazioni Veloci sui Partiti

Turingia: Approfondimento sui Modelli Elettorali

- In Sassonia e Turingia, quali partiti hanno ricevuto il maggior numero di voti da AfD e BSW?

Il calo evidente della Sinistra nella Turingia, gli importanti passi indietro dei partiti della coalizione, i guadagni per l'AfD e un debutto favorevole per il BSW - c'è stato un significativo cambiamento nei modelli elettorali per le elezioni statali del 2024 in Sassonia e Turingia. Le valutazioni veloci dei partiti singoli possono essere trovate di seguito, con figure più dettagliate sui cambiamenti elettorali nell'infografica.

Trasformazione Elettorale in Sassonia: Valutazioni Veloci sui Partiti

La CDU è riuscita a recuperare voti dal campo di sinistra, con numerosi voti provenienti dai precedenti partner di coalizione Verdi e SPD che si sono spostati all'Unione. Si sono notati cali per l'AfD e il BSW.

L'AfD è riuscita a recuperare voti da quasi ogni partito, con la parte più consistente che proveniva dalla CDU. Tuttavia, molti precedenti votanti dell'AfD hanno anche cambiato il BSW, che ha debuttato nella regione.

Il Partito della Sinistra è stato costretto a far partire molti voti verso il BSW del suo ex membro Sahra Wagenknecht. Ha anche subito perdite verso la CDU, l'AfD e l'SPD. Molti precedenti votanti del Partito della Sinistra hanno anche scelto di non votare questa volta, diventando votanti astensionisti.

I Verdi, che erano stati governanti, si trovano in uno stato piuttosto fiacco: hanno perso voti verso i partner di coalizione CDU e SPD, ma anche verso il BSW, l'AfD, il Partito della Sinistra e il blocco dei votanti astensionisti.

L'SPD ha recuperato voti dai Verdi e dal Partito della Sinistra. Molti votanti astensionisti hanno anche deciso di partecipare questa volta e hanno votato per i Democratici. Le perdite più consistenti sono state verso la CDU e il BSW, ma l'AfD ha ricevuto molti voti precedenti dell'SPD.

L'alleanza BSW ha goduto di un'introduzione di successo in Sassonia, con numerosi voti provenienti dal Partito della Sinistra che si sono spostati a esso. Ha anche recuperato voti dagli altri partiti stabiliti e ha attirato con successo numerosi precedenti votanti astensionisti.

Per ulteriori approfondimenti, immergiti nelle grafiche di seguito per vedere come i modelli elettorali sono evoluti per i partiti singoli.

Sassonia: Modelli Elettorali in Sintesi

Trasformazione Elettorale nella Turingia: Valutazioni Veloci sui Partiti

Il Partito della Sinistra, che precedentemente controllava il potere, ha subito notevoli perdite questa volta. Ha perso voti verso il BSW dell'ex membro del Partito della Sinistra Sahra Wagenknecht, così come verso la CDU e l'AfD. Alcuni precedenti votanti del Partito della Sinistra hanno anche cambiato il partner di coalizione SPD, mentre altri hanno scelto di non votare affatto.

L'AfD è riuscita a recuperare voti da quasi ogni partito e ha anche motivato i precedenti votanti astensionisti a partecipare. Tuttavia, i populisti di destra hanno anche dovuto cedere le perdite e consegnare i voti al BSW.

La CDU è stata in grado di recuperare voti dai precedenti partiti governanti, con la parte maggiore che proveniva dal Partito della Sinistra. Molti votanti dell'FDP hanno anche cambiato i Democratici cristiani. L'Unione ha perso voti verso l'AfD e il BSW.

L'SPD ha perso numerosi voti verso la CDU e il BSW, così come verso l'AfD. Tuttavia, è riuscita a recuperare voti dai precedenti partner di coalizione.

I Verdi, che erano stati parte del governo di minoranza, hanno perso numerosi voti verso la CDU, il partner di coalizione SPD e il BSW. Hanno anche subito perdite a causa dell'AfD.

L'FDP è stata costretta a guardare mentre numerosi dei suoi precedenti votanti si spostavano verso la CDU, mentre perdeva anche voti verso l'AfD e il BSW. Alcuni dei precedenti votanti dell'FDP non hanno nemmeno votato questa volta.

L'alleanza guidata da Sahra Wagenknecht (BSW) ha anche vissuto un inizio trionfale in Turingia: molti votanti si sono spostati dal Partito della Sinistra al BSW. Tuttavia, il nuovo arrivato ha anche reclamato i voti da tutti gli altri partiti e ha attirato con successo numerosi precedenti votanti astensionisti.

Per ulteriori approfondimenti, esplora i grafici di seguito per vedere come i flussi dei votanti si sono spostati per ogni partito.

Turingia: Spostamenti dei Votanti in Sintesi

Sui dati utilizzati: Il flusso dei votanti è un'approssimazione grossolana che confronta i flussi dei votanti tra le ultime e le attuali elezioni. L'istituto di ricerca Infratest Dimap determina i guadagni e le perdite dei votanti tra i partiti per l'ARD. La base è un modello per l'stimazione che tiene conto, tra le altre cose, dei sondaggi sull'elezione del giorno (cosiddetti exit poll), il risultato della conta preliminare della domenica delle elezioni, nonché i cambiamenti nell'elettorato stesso (come i nuovi votanti per la prima volta).

