- In Sassonia e Turingia, la Wahl-O-Mat è utilizzata con maggiore frequenza rispetto ai periodi precedenti.

Più di un milione di volte, il Wahl-O-Mat è stato utilizzato in vista delle elezioni statali in Sassonia e Turingia. Ciò indica un notevole aumento del numero di utilizzi rispetto alle ultime elezioni statali, secondo il Fondo tedesco per l'educazione civica. In Sassonia, la frequenza è salita a 674.000 (rispetto ai 590.000 del 2019), mentre in Turingia è passata da 237.000 a un impressionante 426.000.

Questo strumento Wahl-O-Mat esiste dal 2002 e viene utilizzato in diverse elezioni, tra cui quelle per il Parlamento europeo e le elezioni statali e federali. Serve a fornire ai votanti una comprensione di base delle questioni politiche attraverso internet, utilizzando affermazioni di tesi come guida.

