Prossime Elezioni dell'Assemblea Legislativa nel 2024 - In Sassonia e Turingia, i partiti AfD e BSW hanno ottenuto un numero significativo di voti.

Il declino del Partito della Sinistra nella Turingia, le sostanziali perdite per i partiti della coalizione, i progressi dell'AfD e un debutto forte per il BSW - c'è stato un significativo movimento nei modelli di voto per le elezioni statali del 2024 in Sassonia e Turingia. Un'analisi dettagliata delle prestazioni di ogni partito può essere trovata di seguito, con ulteriori approfondimenti sui cambiamenti del voto nell'immagine allegata.

Cambamenti elettorali in Sassonia: Valutazioni rapide dei partiti

La CDU è stata in grado di acquisire voti dalla sinistra, con numerosi elettori dei loro precedenti alleati, i Verdi e l'SPD, che si sono spostati verso l'Unione. Sono state subite battute d'arresto dall'AfD e dal BSW.

L'AfD è stata in grado di acquisire voti da quasi tutti i partiti, con la maggior parte provenienti dalla CDU. Tuttavia, molti elettori precedenti dell'AfD si sono spostati verso il BSW, che debutta in questa elezione.

Il Partito della Sinistra ha dovuto dire addio a molti dei suoi elettori, che si sono spostati verso il BSW di ex membro del partito Sahra Wagenknecht. Inoltre, hanno perso voti alla CDU, AfD e SPD. Molti elettori precedenti del Partito della Sinistra hanno anche deciso di astenersi dal voto questa volta.

I Verdi, che erano precedentemente al potere, si trovano in una posizione precaria: hanno perso voti ai loro partner di coalizione CDU e SPD, sowie al BSW, AfD, Partito della Sinistra e astensionisti.

L'SPD ha acquisito voti dai Verdi e dal Partito della Sinistra. Inoltre, molti astensionisti hanno scelto di partecipare a questa elezione e votare per i Socialdemocratici. Le loro maggiori perdite sono state alla CDU e al BSW, ma l'AfD ha guadagnato molti voti precedenti dell'SPD.

L'alleanza BSW ha avuto un debutto di successo in Sassonia, con molti elettori del Partito della Sinistra che si sono spostati verso il BSW. Ha anche acquisito voti dagli altri partiti stabiliti e ha saputo mobilitare molti ex astensionisti.

Per maggiori informazioni, si prega di cliccare sulle immagini seguenti per vedere come i modelli di voto sono cambiati per ogni partito.

Sassonia: Analisi approfondita dei modelli di voto

Cambamenti elettorali nella Turingia: Valutazioni rapide dei partiti

Il Partito della Sinistra, che precedentemente deteneva il potere, ha subito significativi danni in questa occasione. Hanno perso voti al BSW di ex membro del Partito della Sinistra Sahra Wagenknecht, sowie alla CDU e AfD. Alcuni elettori precedenti del Partito della Sinistra si sono anche spostati al partner di coalizione SPD, mentre altri hanno scelto di astenersi dal voto.

L'AfD è stata in grado di acquisire voti da quasi tutti i partiti e ha anche incoraggiato molti precedenti astensionisti a partecipare alle elezioni. Tuttavia, i populisti di destra hanno anche dovuto accettare perdite e cedere voti al BSW.

La CDU è stata in grado di acquisire voti dai precedenti partiti governativi, con la parte più grande provenienti dal Partito della Sinistra. Molti elettori dell'FDP si sono anche spostati verso i Democratici cristiani. L'Unione ha subito perdite all'AfD e al BSW.

L'SPD ha perso molti voti alla CDU e al BSW, sowie all'AfD. Tuttavia, è stata in grado di acquisire voti dai precedenti partner di coalizione.

I Verdi, che erano precedentemente parte del governo minoritario, hanno perso molti voti alla CDU, sowie al partner di coalizione SPD e al BSW. Inoltre, l'AfD ha rubato voti da loro.

L'FDP ha dovuto assistere a molti dei suoi precedenti elettori che si spostavano verso la CDU, mentre perdeva anche voti all'AfD e BSW. Alcuni dei precedenti elettori dell'FDP non hanno nemmeno votato questa volta.

L'alleanza guidata da Sahra Wagenknecht (BSW) ha anche avuto un buon inizio in Turingia: molti elettori si sono spostati dal Partito della Sinistra al BSW. Tuttavia, il nuovo arrivato ha anche succhiato voti da tutti gli altri partiti e ha saputo incoraggiare gli astensionisti a votare.

Per maggiori informazioni, si prega di cliccare sui grafici seguenti per vedere come i flussi di voto sono cambiati per ogni partito.

Turingia: Analisi approfondita dei flussi di voto

Sui dati utilizzati: Il movimento dei voti è una stima approssimativa che confronta i flussi di voto tra le ultime e le attuali elezioni. L'istituto di ricerca Infratest Dimap determina i guadagni e le perdite dei voti tra i partiti per l'ARD. La base è un modello per la stima che tiene conto, tra le altre cose, di sondaggi sull'elezione del giorno (cosiddetti exit poll), il risultato della conta preliminare della domenica delle elezioni, sowie i cambiamenti nell'elettorato stesso (come i nuovi elettori per la prima volta).

La CDU, essendo un partito prominente, ha anche visto alcuni dei suoi elettori spostarsi verso il Partito della Sinistra durante le elezioni nella Turingia.

Nelle elezioni statali del 2024, la CDU ha subito un calo di voti dai suoi alleati, sia in Sassonia che nella Turingia.

