Concorso Elettorale al Livello Regionale - In Sassonia e Turingia, c'è un coinvolgimento o una partecipazione più importante.

Nelle recenti elezioni statali tenutesi in Turingia e Sassonia sembra esserci un leggero aumento della partecipazione degli elettori rispetto alle elezioni del 2019. Il commissario elettorale dello stato ha annunciato che alle 16:00 circa il 55% degli elettori aventi diritto aveva votato in Turingia, superando la partecipazione del 54,1% del 2019. Tendenze simili sono state osservate in Sassonia, dove il 35,4% degli elettori aveva votato, superando la partecipazione del 35,1% del 2019. Tuttavia, i dati preliminari non includono i voti per posta e si stima che quest'anno il 24,6% degli elettori aventi diritto voterà per posta, in aumento rispetto al 16,9% del 2019.

I seggi elettorali in entrambi gli stati sono rimasti aperti fino alle 18:00, consentendo a più elettori di esprimere il loro voto.

Queste elezioni vengono considerate una sorta di prova generale per le elezioni federali del 2025. I sondaggi suggeriscono che l'AfD potrebbe ottenere circa il 30% dei voti in entrambi gli stati, sebbene la formazione di un governo rimanga incerte a causa della mancanza di partner. La nuova alleanza "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) intende partecipare alla formazione della coalizione in Sassonia. Il ministro presidente uscente Michael Kretschmer (CDU) ha buone possibilità di ottenere un secondo mandato in Sassonia, mentre il presidente uscente del governo di stato Bodo Ramelow (Sinistra) in Turingia potrebbe incontrare difficoltà nella rielezione.

Il SPD, i Verdi e il FDP sono attesi a subire significativi losses.

Il presidente del governo della Sassonia rimane ottimista

Despite le circostanze challenging, Kretschmer ha espresso fiducia nel guidare il prossimo governo statale della Sassonia. "Deve essere l'Unione Sassone. Siamo qui in Sassonia, non ci faremo dire cosa fare. Seguiremo la nostra strada sassone", ha dichiarato Kretschmer dopo aver votato a Dresda.

La polizia indaga su una minaccia in un seggio elettorale della Turingia

Le elezioni in Turingia sono state relativamente tranquille fino a metà giornata. Tuttavia, a Gera, la polizia è stata chiamata in un seggio elettorale a causa di una minaccia. Un uomo con una maglietta dell'AfD è entrato nel seggio elettorale per votare, facendo sì che il responsabile del seggio gli chiedesse di rimuovere la maglietta a causa delle restrizioni sulla pubblicità del partito. L'uomo ha obbedito ma ha lasciato il seggio elettorale, minacciando di tornare e manifestando il suo dissenso per il trattamento ricevuto. La polizia ha raccolto una dichiarazione e gli ha consigliato.

A Erfurt, la polizia sta indagando su diversi casi di graffiti politici ("Höcke è un nazista") vicino ai seggi elettorali, che sono stati apparentemente applicati durante la notte di sabato, come atto di danneggiamento criminale.

In mezzo alle elezioni statali della Sassonia, il presidente del governo della Sassonia Michael Kretschmer ha espresso la sua fiducia nel continuare la sua leadership in Sassonia dopo aver votato a Dresda. Despite una minaccia in un seggio elettorale a Gera, le elezioni a Dresda sono proseguite relativamente senza intoppi.

