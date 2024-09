In Sassonia circa un quarto dei voti è stato espresso per posta.

15:52 Hoecke vota in anticipo in una Lada - Ramelow vota con la moglie

Il capo della AfD in Turingia e candidato principale, Bjoern Hoecke, ha votato in anticipo la mattina. Ha raggiunto il suo seggio elettorale a Bornhagen, nel distretto di Eichsfeld, a bordo di una Lada Niva, un veicolo fuoristrada di produzione russa. Bodo Ramelow, presidente della Turingia e sua moglie Germana Alberti vom Hofe, hanno votato nella capitale dello stato, Erfurt. Ramelow ha guidato una coalizione di minoranza nello stato dal 2014.

15:40 Maggiore affluenza rispetto al 2019

In Turingia, il 44,4% degli elettori aveva votato alle 14:00, con un aumento di più di due punti rispetto alle elezioni precedenti cinque anni fa. Si prevede un'alta affluenza, con i voti per corrispondenza ancora da conteggiare. In Sassonia, l'affluenza è leggermente aumentata rispetto al 2019, con un'affluenza del 35,4% nel pomeriggio. Tuttavia, l'ufficiale elettorale si aspetta un alto numero di voti per corrispondenza, che erano previsti essere più bassi nel 2019. I seggi elettorali chiuderanno alle 18:00 in entrambi gli stati.

15:13 Kretschmer spera che i partiti del semaforo entrino ancora nel parlamento regionale

14:40 Principali questioni per Sassonia e Turingia

Un sondaggio rivela che circa un terzo degli elettori in Sassonia e Turingia prevede di votare per l'AfD alle prossime elezioni del 1° settembre. Il sondaggio indica le principali preoccupazioni e questioni che guidano questa decisione, tra cui la migrazione.

14:13 Hoecke lascia rapidamente il seggio elettorale

Alle elezioni della Turingia, il candidato principale dell'AfD Bjoern Hoecke ha votatoaround a mezzogiorno. Non ha trascorso molto tempo al seggio elettorale di Bornhagen o ha parlato con i giornalisti. Aveva cambiato la sua circoscrizione a Greiz a causa della sua sconfitta costante contro il candidato della CDU nel suo distretto originale di Eichsfeld, ma ancora affronta la sconfitta lì.

13:50 Affluenza in Turingia simile al 2019 a mezzogiorno

In Turingia, l'affluenza è simile alle elezioni parlamentari precedenti. Secondo l'ufficiale elettorale dello stato, circa il 32% degli elettori aveva votato ai seggi elettorali a mezzogiorno. I voti per corrispondenza non sono ancora inclusi in questi numeri. Nel 2019, l'affluenza era del 31,2% alla stessa ora. C'è un maggiore interesse per le elezioni dello stato rispetto alle elezioni europee e locali di quest'anno. Nel giugno, l'affluenza era del 24,3% alla stessa ora.

13:29 Si prevede un'alta affluenza in Sassonia

Si prevede un'alta affluenza alle elezioni della Sassonia. Alle 12:00, il 25,8% degli elettori aveva votato, secondo l'Ufficio statistico di stato a Kamenz. Alla stessa ora nelle elezioni dello stato del 2019, la figura era del 26,2%. I numeri preliminari non includono ancora i voti per corrispondenza. Si stima che il 24,6% degli elettori eserciterà il proprio diritto di voto per corrispondenza, rispetto al 16,9% nel 2019. L'ufficiale elettorale dello stato riferisce che le elezioni procedono senza interruzioni al mattino.

13:11 Lucke: il risultato delle elezioni potrebbe influire sulla coalizione di Berlino

I risultati delle elezioni in Sassonia e Turingia sono ancora in attesa. Se il SPD non entra nel parlamento regionale, sarebbe "quasi un terremoto", secondo il politologo Albrecht von Lucke. In un'intervista a ntv, discute delle elezioni e delle possibili conseguenze.

12:44 La polizia indaga su una minaccia in un seggio elettorale

La polizia di Gera sta indagando su una minaccia in un seggio elettorale. Un uomo con una maglietta dell'AfD è entrato nel seggio elettorale per votare la mattina e gli è stato chiesto di rimuovere la maglietta, poiché era pubblicità partitica proibita all'interno del seggio elettorale. Anche se ha obbedito, ha minacciato di tornare, esprimendo il suo malcontento per il modo in cui è stato trattato uscendo dal seggio elettorale. La polizia ha raccolto una dichiarazione e ha rimproverato l'uomo. Inoltre, la polizia di Erfurt sta indagando su graffiti politici ("Hoecke è un nazista") vicino ai seggi elettorali come casi di danni criminali.

12:15 Correctiv avverte di notizie false in circolazione

La rete di ricerca Correctiv avverte di una storia falsa ricorrente che afferma che firmare la scheda di voto impedisce la manipolazione. In realtà, l'ufficio del commissario elettorale federale ha confermato a Correctiv che "la scheda di voto non deve essere firmata. La firma sulla scheda di voto da parte del votante compromette la segretezza del voto, rendendo la scheda di voto intera non valida".

11:25 Sonneberg testimone di un aumento degli attacchi estremisti

Sonneberg diventa il primo distretto tedesco a eleggere un politico dell'AfD come suo leader. I residenti preoccupati riferiscono di sentirsi estremamente minacciati, con diverse dimissioni dal lavoro. I resoconti suggeriscono un aumento di cinque volte degli attacchi di estrema destra nella zona nell'ultimo anno. Gli esperti speculano su un collegamento con l'ufficiale distrettuale dell'AfD.

10:57 Kretschmer si Esprime sui SeggiIl Primo Ministro della Sassonia, Michael Kretschmer, considera queste elezioni "forse le più importanti degli ultimi 34 anni". Dopo aver votato a Dresda, esprime gratitudine verso coloro che "hanno scelto diversamente" in passato ma ora hanno optato per "l'influenza significativa al centro civico", ovvero l'Unione Sassone. "Questa prospettiva ci permetterà di formare un governo che aiuti questa terra", aggiunge Kretschmer. Secondo i sondaggi, il suo CDU è attualmente impegnato in una corsa serrata con l'AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "Non in Lista"Il Primo Ministro della Turingia, Bodo Ramelow, descrive il giorno delle elezioni come "un festival della democrazia" - nonostante la possibilità che non venga rieletto. In un'intervista con ntv, il politico del partito della Sinistra spiega la sua posizione sui governi di minoranza e i suoi dubbi sulla competenza del BSW.

09:59 Storico Critica la Data delle ElezioniLo storico Peter Oliver Loew critica la data delle elezioni statali della Sassonia e della Turingia, che cadono il 1° settembre, 85° anniversario dell'invasione della Polonia nel 1939. "Chiunque abbia pensato che fosse saggio tenere le elezioni il 1° settembre non ha un vero senso della storia", afferma il direttore dell'Istituto Tedesco per gli Affari Polacchi all'agenzia Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Esaminando l'AfD, un partito classificato come "sicuramente estremista di destra" dai servizi di sicurezza interni di entrambi gli stati, Loew osserva: "Una simile circostanza potrebbe avere conseguenze molto sfortunate se un partito il cui passato con l'era nazista è incerto vincesse anche a Dresda ed Erfurt".

09:30 Elezione Cruciale: Tutti i Dati per le Elezioni Statali della SassoniaPiù di 3,3 milioni di elettori della Sassonia devono ora decidere chi detterà la direzione politica del parlamento statale di Dresda in futuro. Il CDU potrebbe perdere la sua posizione di dominance come forza guida nello stato per la prima volta dal 1990. Il Primo Ministro della Sassonia, Michael Kretschmer, le definisce "elezioni decisive". "Tutto è in gioco".

09:05 Kretschmer Accusa la Coalizione del Segnale di Traffico di "Eccitazione Elettorale"Oggi, gli elettori della Sassonia decideranno se il Ministro-Presidente Michael Kretschmer continuerà la striscia vincente del CDU nello stato. In un'intervista con ntv, esprime la sua posizione sulle questioni dei rifugiati, il governo del segnale di traffico e la guerra in Ucraina.

08:46 Dati delle Elezioni per la TuringiaÈ arrivato il giorno del voto per i residenti della Germania centrale, che sceglieranno chi governerà lo stato federale di circa 2,1 milioni di abitanti per i prossimi 5 anni. L'AfD con il candidato alla presidenza Björn Höcke emergerà come forza più forte nella Turingia?

08:24 Potenziale dell'AfD per Minare la DemocraziaI sondaggi suggeriscono che l'AfD aumenterà la sua influenza nelle prossime elezioni della Sassonia e della Turingia. Per le istituzioni democratiche, questo è pericoloso, come ha sottolineato un gruppo di ricerca. Perché la rule of law è più fragile di quanto molti pensino.

08:00 Sezioni Elettorali Aperte in Turingia e SassoniaOggi vengono eletti nuovi parlamenti statali in Turingia e Sassonia. In Sassonia, il CDU dell'incumbent Michael Kretschmer e l'AfD sono impegnati in una corsa serrata. Le prime previsioni sono attese con la chiusura delle sezioni elettorali alle 18. Le elezioni nei due stati orientali della Germania servono anche come test per la coalizione del segnale di traffico a Berlino.

Per la presente coalizione rosso-rossa-verde della Turingia del Primo Ministro Bodo Ramelow (Sinistra), non esiste una maggioranza nei sondaggi. Una coalizione con il CDU, l'Alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) e il SPD è considerata una possibilità dopo le elezioni. In Sassonia, rimane incerto se la coalizione esistente di CDU, SPD e Verdi conserverà la maggioranza. Kretschmer non esclude un'alleanza con il BSW. Il partito della Sinistra potrebbe essere espulso dal parlamento in Sassonia. La stessa sorte potrebbe toccare ai Verdi e al FDP in Turingia.

In relazione alle possibili coalizioni dopo le elezioni, una possibile coalizione della Turingia include il CDU, l'Alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) e il SPD.

Riguardo alle possibili coalizioni in Sassonia, Kretschmer non esclude un'alleanza con il BSW, indicando la possibilità di un cambiamento nelle loro tradizionali alleanze politiche.

Leggi anche: