- In Sassonia-Anhalt vengono rubati meno veicoli, ma più costosi

In Sassonia-Anhalt, il numero di furti di veicoli segnalati ha registrato un lieve calo nel 2023. Stando all'Associazione Tedesca delle Assicurazioni (GDV), 375 veicoli assicurati sono stati rubati nella regione lo scorso anno, 15 in meno rispetto al 2022.

Il costo medio per ogni furto in Sassonia-Anhalt si è attestato a circa 21.500 euro, secondo l'associazione. Si tratta di un aumento rispetto ai circa 20.000 euro dell'anno precedente, con un costo complessivo per le assicurazioni di circa 8 milioni di euro. Statisticamente, ci sono stati circa 4 casi di furto di auto ogni 10.000 veicoli assicurati nello stato, in linea con la media nazionale.

A livello nazionale, auto per un valore di 310 milioni di euro sono state rubate nel 2023. Il danno complessivo si è attestato a circa 310 milioni di euro. In media, le assicurazioni hanno pagato quasi 21.400 euro per ogni furto, con un aumento del 6% rispetto all'anno precedente.

Stando alla GDV, Berlino è la città a maggior rischio di furto di auto. "Berlino rimane il epicentro dei furti d'auto, con un veicolo che scompare ogni 2 ore in media", ha dichiarato il CEO della GDV Jörg Asmussen. La probabilità di furto d'auto è notevolmente più bassa nel sud della Germania.

