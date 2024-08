- In Sassonia-Anhalt si prevede caldo e temporali

**In Sassonia-Anhalt, gli abitanti possono aspettarsi caldo e potenziali forti temporali oggi. Dal pomeriggio in poi sono previsti temporali locali e forti piogge, come annunciato dal Servizio Meteorologico Tedesco. Sono possibili forti raffiche di vento, grandine e isolati forti rovesci con fino a 60 litri per metro quadro in un breve periodo. Le temperature raggiungeranno i 34 gradi Celsius.

I temporali sono ancora possibili all'inizio della notte, con piogge sparse che seguiranno. Le temperature scenderanno a 16 gradi Celsius.

I forti temporali annunciati dal Servizio Meteorologico Tedesco potrebbero continuare durante la notte, portando potenzialmente grandine e forti piogge. Gli abitanti dovrebbero prepararsi per ulteriori attività di temporale anche con la diminuzione della temperatura.

