- In Sassonia-Anhalt non esiste attualmente alcuna associazione di cannabis autorizzata.

In Sassonia-Anhalt, non ci sono ancora state autorizzazioni per l'agricoltura a base comunitaria di marijuana. Al momento ci sono dieci richieste in fase di valutazione, ma molte mancano dei dettagli necessari, come ha dichiarato un portavoce del Ministero della Salute di Magdeburgo in risposta a una richiesta. Gli utenti possono presentare le loro richieste all'Ufficio statale per la Protezione dei Consumatori (LAV).

La coltivazione legale di piante di marijuana è stata legalizzata in Germania dall'inizio di luglio. Questo è stato seguito dalla pubblicazione di una tabella delle sanzioni sulla gazzetta ministeriale, entrata in vigore il 22 luglio. L'attenzione principale è posta sulla tutela dei bambini e degli adolescenti. Sono previste multe fino a €500 se l'uso di marijuana avviene in aree designate come proibite, come vicino a scuole, asili, strutture pubbliche per lo sport o parchi giochi per bambini. Multe potenziali fino a €1.000 possono essere applicate per il maluso in prossimità di minori.

Coloro che promuovono la marijuana o i colletivi di coltivazione o partecipano a attività di sponsorizzazione sono passibili di multe fino a €30.000. Il Ministero della Salute ha collaborato strettamente con Sassonia, Turingia e Brandeburgo per elaborare il catalogo delle sanzioni per mantenere la coerenza nelle misure di applicazione attraverso i confini statali, ha dichiarato il portavoce. Tuttavia, le specifiche agenzie di enforcement responsabili dell'attuazione di queste violazioni devono ancora essere decise dalla cabinets.

In altri stati tedeschi come Sassonia, Turingia e Brandeburgo, potrebbero esserci richieste simili per l'agricoltura a base comunitaria di marijuana, poiché la legge federale consente alle giurisdizioni locali di regolare questa attività in modo indipendente. Nonostante gli sforzi degli altri stati, non ci sono state ancora annunci di richieste approvate per l'agricoltura di marijuana in queste aree.

