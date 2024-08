- In Sassonia-Anhalt, i costi per l'acquisto di un albero di Natale rimangono costanti.

Intorno a quattro mesi prima del Natale, i venditori di alberi di Natale nella Sassonia-Anhalt prevedono tassi stabili. Secondo Hardi Busche, un fornitore di alberi di Natale che opera nelle zone dell'Harz e dell'Altmark, "I prezzi degli alberi di Natale di quest'anno dovrebbero essere pressappoco gli stessi dello scorso anno". La sua azienda, Harzer Tanne, che si fregia del titolo di maggiore produttore di alberi di Natale della Sassonia-Anhalt, vende migliaia di alberi ogni anno.

L'operazione forestale dello stato condivide una previsione simile. "I prezzi per gli alberi di Natale dell'operazione forestale dello stato rimangono stabili, oscillando tra i 10 e i 15 euro per metro lineare", ha notato un portavoce. La salute generale degli alberi di Natale è migliorata grazie ai mesi piovosi, una tendenza osservata nella maggior parte degli alberi del bosco. Tuttavia, le recenti ondate di calore potrebbero rappresentare una minaccia per gli alberi.

Bernd Jenrich, un produttore di alberi di Natale della regione della Börde, ha promesso ai suoi clienti che i prezzi rimarranno invariati. Con un notevole investimento di tempo coinvolto, ha optato per prezzi fissi. "Ogni albero costa 25 euro", conferma Jenrich. I clienti visitano la piantagione di tre ettari, selezionano un albero e lo tagliano da soli. Ne vende centinaia ogni anno.

Per quanto riguarda gli altri fornitori di alberi di Natale come Christbaumland Pülzig o un produttore nella regione del Salzatal, una previsione dei prezzi è prematura a questo punto.

Altri fornitori di alberi di Natale, come Christbaumland Pülzig e quelli nella regione del Salzatal, non hanno ancora fornito previsioni di prezzo specifiche a causa delle valutazioni in corso della crescita degli alberi e delle condizioni del mercato. Nonostante il ritardo, questi fornitori sono impegnati a fornire alberi di alta qualità per la stagione natalizia imminente.

