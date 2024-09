- In Sardegna è stata adottata una legislazione che stabilisce le zone designate come zone di divieto delle armi da fuoco.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Nel Saarland sono previste a breve delle zone specifiche in cui sarà vietato portare armi e coltelli. Il Ministero dell'Interno sta lavorando per creare il quadro normativo necessario, come annunciato a Saarbrücken. Si attende che il "Regolamento di attuazione della legge sulle armi" diventi efficace dopo le procedure di consultazione, previste per ottobre 2024.

"L'orrendo incidente di Solingen ha evidenziato il grave pericolo rappresentato da un individuo armato di coltello", ha dichiarato il Ministro dell'Interno Reinhold Jost (SPD). Questo tipo di arma è "compatta, trasportabile e facilmente occultabile", il che aumenta il suo potenziale pericolo.

Per limitare il rischio di simili episodi, il porto di armi e coltelli sarà proibito in determinate zone in futuro. "Ciò consentirà alle forze dell'ordine e alla polizia di condurre perquisizioni mirate nell'ambito della riduzione del rischio, consentendo loro di sequestrare potenziali armi in modo tempestivo", ha sottolineato Jost.

Sicurezza degli agenti

La sicurezza degli agenti di polizia è altrettanto importante. Essi ricevono formazione sull'uso del coltello come parte del loro addestramento e della loro formazione continua. Inoltre, il loro equipaggiamento viene costantemente aggiornato: tre anni fa, le unità operative sono state equipaggiate con nuovi giubbotti antiproiettile. Quest'anno, invece, sono stati introdotti i cosiddetti 'foulard resistenti al taglio'.

Durante una festa cittadina a Solingen il 23 agosto, tre persone hanno perso la vita a causa di un attacco con coltello, mentre otto sono rimaste ferite. Quattro di loro hanno riportato ferite gravi. La Procura federale sta attualmente indagando sul sospetto per l'omicidio e l'appartenenza all'infame organizzazione terroristica Islamic State (IS).

