14:00 Tusk: India potrebbe mediere nel conflitto ucraino Il Primo Ministro polacco Donald Tusk vede di buon occhio il ruolo del Primo Ministro indiano Narendra Modi come mediatore nel conflitto ucraino. Tusk ha espresso il suo piacere a Varsavia dopo aver parlato con Modi, dicendo: "Sono lieto che il Primo Ministro abbia nuovamente sottolineato la sua volontà di impegnarsi personalmente per una risoluzione pacifica, equa e rapida del conflitto". La proposta di mediazione di Modi assume importanza poiché si recherà da Polonia a Kyiv, dove si incontrerà con il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. L'India mantiene una posizione neutrale riguardo alla conflitto militare russo e non sostiene le sanzioni occidentali contro Mosca.

13:40 "Non sembra un'operazione 'limitata' di Kursk" Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz percepisce l'invasione ucraina in Russia come "un'operazione spazialmente e temporalmente limitata". Tuttavia, come riportato dalla corrispondente di ntv Nadja Kriewald da Sumy nell'est dell'Ucraina, non vi sono attualmente segni che avvalorino questa affermazione.

13:20 Aerei russi segnalati distrutti in attacchi a Sawaslejka Diversi aerei russi sono stati apparentemente distrutti in attacchi ucraini alla base aerea di Sawaslejka. Lo ha riferito il media statale ucraino Suspilne, citando fonti di intelligence. A seguito di questi rapporti, un MiG-31K supersonico intercettore e due Il-76 strategici aerei da trasporto sono stati dichiarati distrutti, e circa cinque aerei, probabilmente MiG-31K/I, sono stati danneggiati durante un attacco dell'16 agosto. In un attacco dell'13 agosto, un deposito di carburante e lubrificanti è stato colpito, e un altro MiG-31K/I è stato segnalato danneggiato.

13:06 Servizio di sicurezza russo indaga su giornalisti stranieri nella regione di Kursk Il Servizio Federale di Sicurezza della Russia (FSB) ha avviato indagini penali contro diversi giornalisti stranieri nella regione di Kursk, sotto il controllo dell'esercito ucraino. L'FSB ha annunciato accuse contro un reporter di CNN e due giornalisti ucraini per aver apparentemente attraversato illegalmente il confine dopo aver filmato nella città ucraina di Socha sotto il controllo dell'esercito. L'FSB sta preparando mandati di arresto internazionali per i giornalisti, che rischiano fino a cinque anni di carcere in Russia. Di recente, il giornalista americano Evan Gershkovich è stato rilasciato da un campo di lavoro come parte di uno scambio di prigionieri dopo essere stato condannato a 16 anni per presunta spionaggio.

12:34 Zelensky nella Regione di Frontiera: "Fondo di Scambio" Rifornito Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky visita la regione di frontiera di Sumy nel nord-est dell'Ucraina, dove le truppe ucraine sono penetrate in Russia due settimane fa. Zelensky conferma la cattura di un'altra località nella regione di Kursk. Meniona anche che il "fondo di scambio" è stato rifornito, il che implica la cattura di soldati russi per un potenziale futuro scambio con i prigionieri ucraini detenuti in Russia. Zelensky nota che, dal offensive di Kursk, gli incidenti a Sumy sono diminuiti e il numero di civili morti lì è diminuito. Condivide un video che lo mostra con il comandante in capo delle truppe ucraine, Oleksandr Syrskyi, che lo aggiorna sul rafforzamento delle truppe nella parte orientale dell'Ucraina. La Russia persevera nella sua avanzata lì.

12:06 Sospekte di Spionaggio su Infrastrutture Critiche: Rapporto di Droni Russi Suspetti a Brunsbüttel Il quotidiano "Bild" riferisce di avvistamenti di droni sospetti sulla più grande area industriale dello Schleswig-Holstein. Droni sospetti sono stati avvistati volare rapidamente sulla centrale nucleare dismessa e il terminale GNL a Brunsbüttel negli ultimi giorni. La procura di Flensburg ha avviato un'indagine sulla base del sospetto di spionaggio con l'obiettivo di sabotaggio. Internamente, la polizia segnala che la zona di divieto di volo sulla centrale nucleare è stata ripetutamente violata, e un oggetto ostile, sospettato di essere un drone militare, è stato rilevato. Secondo "Bild", i droni sono ritenuti essere operati da agenti russi e potrebbero essere stati lanciati da navi civili nel Mar del Nord. Leggi di più qui.

11:40 Ambasciata degli Stati Uniti a Kyiv Lancia Avvertimento di Attacchi in Prossimità del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina L'Ambasciata americana a Kyiv lancia un avvertimento sull'aumento del rischio di attacchi aerei in vista del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina il 24 agosto. L'ambasciata avvisa, sul suo sito web, di un aumento della minaccia che la Russia mirerà l'Ucraina con droni e missili nei prossimi giorni e nel weekend. L'Ucraina celebra il suo 33° anniversario di indipendenza dall'Unione Sovietica il 24 agosto, una data che ha un significato maggiore per gli ucraini da quando è iniziato il conflitto in Ucraina quasi tre anni fa. Di recente, i soldati ucraini hanno inaspettatamente penetrato il territorio russo nella regione di frontiera di Kursk. Il Presidente russo Vladimir Putin ha descritto ciò come una provocazione e ha minacciato rappresaglie.

10:41 Russia Now Constructing Portable Shelters in KurskLe autorità del territorio di frontiera russo di Kursk stanno stabilendo punti di sicurezza in cemento per i loro residenti. "Su mio ordine, l'amministrazione della città di Kursk ha scelto luoghi centrali per l'installazione di rifugi prefabbricati portatili", spiega il governatore regionale Alexey Smirnov via Telegram. I rifugi sono in costruzione in luoghi altamente frequentati come 60 fermate dell'autobus. Smirnov condivide una foto di un camion che trasporta una delle sezioni. I rifugi sono anche in fase di installazione in due ulteriori località, tra cui Kursk, dove si trova la centrale nucleare della regione di Kursk. La Russia sostiene che l'Ucraina stia pianificando un attacco alla struttura, ma l'Ucraina nega questa affermazione.

10:10 Ucraina Condivide Aggiornamenti Sull'Avanzata a KurskL'Ucraina riferisce oltre 40 attacchi da parte delle truppe russe vicino a Pokrovsk, la maggior parte dei quali è stata respinta. Il presidente Zelenskyy promette di rafforzare le forze nella zona. L'avanzata nella regione di Kursk prosegue.

09:42 Russia Rapporta Droni Abbattuti in More RegioniIl'esercito russo respinge diversi attacchi aerei ucraini nell'ovest del paese, secondo i resoconti ufficiali. Nella regione di frontiera di Kursk, il governatore Alexey Smirnov riferisce che due missili ucraini e un drone sono stati abbattuti dalla difesa aerea russa. Nel sud, nella regione di Rostov, il governatore Vasily Golubev riferisce che cinque droni sono stati fermati. Droni sono anche stati abbattuti nelle regioni russe di Voronezh e Bryansk.

09:09 Armi a Lungo Raggio per Mirare alle Infrastrutture Russe: Kiev Richiede l'Approvo degli USAIl ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov incontra una delegazione bipartitica della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti a Kiev. Secondo il ministero a Kiev, i rappresentanti repubblicani Rob Wittman e democratici David Trone discutono la situazione al fronte e la politica di Washington sull'utilizzo di armi a lungo raggio contro i bersagli russi con Umerov. Umerov ha dichiarato: "Ho sottolineato la necessità di una rapida approvazione da parte dei nostri alleati per utilizzare appieno le armi a lungo raggio contro i bersagli in Russia. Si tratta di proteggere le nostre città e villaggi pacifici".

08:36 Attore di Star Wars Lancia una Raccolta Fondi per Robot per la Rimozione delle Mine in UcrainaL'attore statunitense Mark Hamill, noto per il suo ruolo di Luke Skywalker in "Star Wars", sta cercando di raccogliere fondi per i robot per la rimozione delle mine in Ucraina. Insieme all'esperto dell'Europa orientale Timothy Snyder, sta cercando di raccogliere 441.000 dollari attraverso la campagna "Terreno Sicuro". Questi robot possono rimuovere le mine nelle aree difficili da raggiungere, i cui operatori rimangono a una distanza di sicurezza. "Uno dei crimini più violenti commessi dalla Russia in Ucraina è la disseminazione di milioni di mine", dice Snyder. "Ho visitato aree abbandonate vicino al fronte dove le persone sono costrette a correre rischi per aiutare gli altri a tornare alle loro fattorie e case. Grazie a questi robot, le mine possono essere rimosse e salvate vite". L'Ucraina è gravemente contaminata dalle mine, la cui rimozione potrebbe richiedere decenni.

L'attacco ucraino a Kursk rappresenta una sfida per la propaganda del Cremlino. Anche se le regioni sono distanti, una fonte vicina al Cremlino che ha parlato con il portale indipendente russo Meduza ha detto: "Ma anche l'ingresso in territorio russo e il controllo sulle villaggi è una situazione nuova e profondamente spiacevole". Per alleviare l'ansia crescente, il Cremlino sta preparando i russi alla vita in una "nuova realtà" e un "nuovo normale". Il messaggio è: "Il nemico ha effettivamente attraversato il confine russo, sono sull'orlo del collasso - ma il recupero del territorio richiederà tempo, e i russi devono essere pazienti". I residenti sono invitati a "trasformare la negatività e lo shock in una direzione positiva" - ovvero donando beni di aiuto per la regione di Kursk. In generale, Meduza riferisce che tutti gli ufficiali intervistati credono che il conflitto nella regione di Kursk potrebbe continuare per diversi mesi. Una fonte vicina al governo specifica che questa stima è "abbastanza ottimistica - se tutto va come previsto".

07:30 Il Governatore Russo Conferma l'Incendio in una struttura Militare

Le autorità russe confermano che una struttura militare nella regione meridionale russa di Volgograd è stata interessata da un incendio a seguito di un attacco con drone ucraino. Il governatore regionale Andrei Bocharov ha annunciato l'incidente su Telegram, dicendo che il drone ha colpito la struttura. Fortunatamente, non ci sono state vittime. Bocharov non ha specificato quale struttura militare fosse coinvolta, ma ha rivelato che il villaggio di Marinovka era il bersaglio, dove la Russia mantiene una base aerea.

Notte fonda: esplosioni udite a Kalach-on-Don, città russa nella regione di Volgograd. Numerosi canali Telegram suggeriscono che gli scoppi siano stati causati da un attacco con droni. Si è verificato un incendio in una base aerea nelle vicinanze. La regione di Volgograd si trova a circa 900 chilometri a sud-est di Mosca. Il bersaglio probabile era la base aerea di Marinovka nel villaggio di Oktyabrsky, a circa 20 chilometri da Kalach-on-Don. Secondo le fonti Telegram, sono state udite diverse esplosioni forti, accompagnate dai tipici rumori dei droni.

05:44 Klingbeil: la Germania è pronta a fornire ulteriore aiuto all'Ucraina se necessario

Il leader dell'SPD Lars Klingbeil ha sottolineato la volontà della Germania di aiutare ulteriormente l'Ucraina. Se si rivelasse difficile fornire i miliardi pianificati dai fondi russi congelati all'Ucraina, la Germania fornirà ulteriore aiuto finanziario, ha detto Klingbeil in un podcast con il vicedirettore del "Bild" Paul Ronzheimer. "Non possiamo permetterci di arrivare a un punto in cui diciamo 'Non ci sono più soldi per l'Ucraina'," ha notato Klingbeil. "In quel caso, siamo obbligati a cercare i fondi in Germania. Abbiamo una responsabilità verso l'Ucraina. Le soluzioni devono essere trovate e le troveremo."

04:27 L'Ucraina commenta gli attacchi notturni con i droni in Russia

Il servizio di intelligence militare ucraino HUR ha commentato i bersagli degli attacchi notturni con i droni in Russia. Secondo il capo del HUR Kyrylo Budanow, hanno preso di mira l'aeroporto di Mosca Ostafyevo, la base aerea di Millerovo nella regione di Rostov e un centro di comunicazioni radio, secondo il sito di notizie militari "The War Zone". Si dice che siano stati coinvolti circa 50 droni. Al momento, si sta valutando l'entità di eventuali danni. Le autorità russe hanno dichiarato di aver abbattuto 45 droni sopra il territorio russo in precedenza durante la giornata.

03:09 Elezioni in Russia: giubbotti antiproiettile e caschi per i membri delle commissioni elettorali a Kursk

Nella regione russa di Kursk, dove si svolgono le elezioni regionali anticipate, si prevede di equipaggiare i membri delle commissioni elettorali con giubbotti antiproiettile e caschi. Inoltre, verranno istituiti ulteriori seggi elettorali in diverse parti del paese per coloro che si sono trasferiti a causa dello stato attuale della regione, ha dichiarato Tatiana Malakhova, capo della commissione elettorale regionale, secondo le agenzie di stampa russe. Al momento, Kursk è sotto stato di emergenza. Le elezioni per i governatori e i parlamenti regionali sono previste per diverse regioni della Russia dal 6 al 8 settembre.

01:34 Fico si sente sotto "pressione" riguardo alla politica estera

Il primo ministro slovacco Robert Fico ha espresso preoccupazione per la "pressione" perceived nelle democrazie occidentali riguardo alle questioni di politica estera. Secondo Fico, chiunque si discosti dal consenso nelle decisioni chiave della politica estera viene "arbitrariamente sottoposto a pressioni e minacce di isolamento" da parte delle democrazie occidentali. In una dichiarazione per il anniversario dell'invasione di Mosca del 1968, Fico ha paragonato la repressione violenta della "Primavera di Praga" del 1968 da parte delle truppe del Patto di Varsavia alla "pressione" attuale in Europa. Fico si oppone all'aiuto militare dell'UE all'Ucraina e affronta accuse di essere pro-russo come conseguenza.

00:12 L'Ucraina respinge 46 attacchi russi vicino a Pokrovsk in un giorno

L'Ucraina afferma di aver respinto con successo 46 attacchi russi nelle vicinanze della città di Pokrovsk nell'Ucraina orientale. Su 46, 44 sono stati respinti con successo, riferisce lo Stato Maggiore. Al momento delle 21:00 CET, gli scontri erano ancora in corso in due aree. Gli attacchi hanno causato 238 soldati russi feriti o uccisi. Non sono state fornite informazioni dettagliate sulle vittime ucraine. La Russia non ha ancora commentato la situazione.

23:09 La Russia sostiene di aver fermato un'incursione ucraina nella regione di Bryansk

La Russia sostiene di aver interrotto un tentativo di infiltrazione da parte di "sabotatori" ucraini nella regione russa di Bryansk, che confina con Kursk. Secondo il governatore di Bryansk, Alexander Bogomaz, il tentativo di infiltrazione del "gruppo di ricognizione-sabotaggio ucraino" è stato interrotto dalle forze dell'agenzia di intelligence russa FSB e dalle unità dell'esercito russo. "Il nemico ha incontrato il fuoco," ha riferito. La situazione è attualmente riportata sotto controllo.

22:15 Zelensky: l'Ucraina attende l'aiuto promesso

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la speranza di ricevere i fondi promessi dalla comunità internazionale, compresi i fondi dai beni dello stato russo congelati, immediatamente. Nonostante numerosi pronunciamenti politici, Zelensky afferma nel suo discorso serale che "abbiamo bisogno di azioni concrete". L'Ucraina ha bisogno dei fondi dai beni russi per contrastare l'aggressione russa. "Le discussioni rilevanti sono andate avanti per un tempo inaccettabilmente lungo e abbiamo bisogno di decisioni ora." I paesi del G7 hanno concordato un nuovo aiuto finanziario per Kiev alla loro riunione di giugno, con un prestito di 50 miliardi di dollari garantito dagli interessi sui beni russi congelati.

21:52 Putin elogia i legami commerciali stretti con la Cina

Il presidente russo Vladimir Putin ha elogiato il rafforzamento del partenariato con la Cina. "I nostri rapporti commerciali stanno crescendo saldamente (...). L'attenzione che entrambe le parti prestano ai rapporti commerciali e economici sta dando i suoi frutti," ha detto durante un incontro con il premier cinese Li Qiang nel Cremlino. La Cina e la Russia hanno "progetti e programmi congiunti significativi nei settori economico e umanitario," ha continuato Putin. Li ha elogiato il partenariato Cina-Russia come essere a un "livello senza precedenti", secondo il Cremlino. Il partenariato strategico tra Russia e Cina si è approfondito dall'invasione della Russia dell'Ucraina. Per la Russia, la Cina serve come un partner commerciale cruciale a causa delle sanzioni occidentali.

21:20 Detenzione confermata: l'ex vice ministro della Difesa russo resta in carcereL'ex vice ministro della Difesa russo Dmitri Bulgakov, il cui processo per corruzione è in corso, rimarrà in custodia. La sua richiesta di arresti domiciliari in condizioni rigorose e il suo appello contro la detenzione sono stati entrambi respinti, secondo l'agenzia di stampa statale TASS. Bulgakov, prima del suo licenziamento, era responsabile dell'acquisizione di forniture per l'esercito russo. La corte di Mosca ha anche deciso di tenere in custodia due presunti complici di Bulgakov. Si sospetta che la loro azienda abbia ottenuto nove contratti da Bulgakov tra il 2022 e il 2024, con danni stimati intorno ai 50 milioni di rubli (circa 500.000 euro) attraverso intermediari.

21:00 L'Ucraina rafforza la sua presenza a PokrovskSecondo il presidente Volodymyr Zelensky, l'Ucraina sta rafforzando le sue forze nella regione contesa di Pokrovsk, nell'est del paese. Lo ha annunciato durante un discorso televisivo, affermando di essere consapevole degli obiettivi delle truppe russe nella zona. Nel frattempo, l'avanzata dell'Ucraina nella regione russa di Kursk prosegue, secondo Zelensky, con alcuni territori sotto il suo controllo. Zelensky non ha fornito ulteriori dettagli.

20:41 Dopo il decreto: numerosi ucraini in Ungheria devono lasciare i centri per rifugiatiDopo l'entrata in vigore di un decreto ungherese che interrompe la fornitura di protezione generale ai rifugiati ucraini, numerosi ucraini rischiano di perdere i loro alloggi per rifugiati. I centri per rifugiati hanno già iniziato a sfrattare gli ucraini, secondo l'Aiuto ai Migranti. A Kocs, a nord di Budapest, circa 120 rifugiati, sotto la supervisione della polizia, sono stati costretti a lasciare una casa per ospiti. La maggior parte di loro erano donne e bambini rom provenienti dalla regione occidentale ucraina della Transcarpathia, che ha una significativa popolazione ungherese.

Nonostante gli sforzi della Russia per rafforzare le sue regioni di frontiera, la situazione nella regione di Kursk rimane volatile mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky continua a spingere avanti, come riportato negli ultimi aggiornamenti. La comunità internazionale, compresi Polonia e Stati Uniti, ha mostrato interesse a mediare nel conflitto ucraino, con l'obiettivo di facilitare una risoluzione pacifica, che potrebbe coinvolgere fornitori di armi a lungo raggio come gli Stati Uniti per aiutare l'Ucraina nella sua difesa contro l'aggressione russa.

