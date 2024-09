In Romania, sei vittime a causa di incidenti legati all'acqua nella regione dei Carpazi

14:29 Forte Pioggia e Alluvioni in Romania: Almeno Sei Morti

La forte pioggia e le intense alluvioni hanno causato almeno sei vittime nella regione dei Carpazi in Romania. Le regioni più colpite sono Galati, Vaslui e Iasi nell'est. Circa 300 persone sono state evacuate e circa 6.000 case rurali sono state sommerse. La maggior parte delle vittime sono persone anziane, tra cui due donne di 96 e 86 anni. Il livello di allerta massima per le alluvioni rimane in vigore fino a mezzogiorno. Vari villaggi isolati sono stati gravemente colpiti, costringendo i residenti a cercare rifugio sui tetti per evitare di essere travolti. I pompieri sono stati mobilitati in gran numero per far fronte alla situazione.

11:59 Alluvioni in Sassonia: Il Fiume Elba a Livelli Critici

I livelli del fiume Elba continuano a salire in Sassonia. Secondo il centro di controllo delle alluvioni dello stato, il livello a Dresda è di 5,62 metri alla mattina di lunedì. Si prevede che supererà la marca dei sei metri più tardi nella giornata, che scatenerebbe il terzo livello di allerta, il più alto. A questo livello, è possibile l'allagamento di aree edificate. Il livello a Schöna, sul confine con la Repubblica Ceca, è già a questo livello, a 6,13 metri. Il fiume Neiße a Görlitz, vicino al confine con la Polonia, è a tre metri, poco sotto il livello massimo. Un tratto della strada federale B99 a Görlitz è stato chiuso per motivi di sicurezza, secondo un portavoce della polizia. Il livello di allerta per il terzo livello è di 4,80 metri qui.

11:33 Austria: Due Vittime in Più per le Alluvioni

Secondo le autorità austriache, altre due persone sono morte a causa delle alluvioni. Un uomo di 70 anni e un uomo di 80 anni sono morti nelle loro case in comunità in Bassa Austria. Le acque delle alluvioni all'interno dei loro edifici si sono rivelate fatali per entrambi gli uomini. In precedenza, durante la giornata, un pompiere è morto mentre tentava di svuotare una cantina. A causa delle piogge prolungate nell'est dell'Austria, sono state adottate precauzioni straordinarie. Più di 1.800 edifici sono stati evacuati e numerous strade sono impraticabili a causa delle alluvioni.

11:01 Emesso l'Allerta per le Alluvioni a Breslavia

Dopo intense tempeste e alluvioni nel sud-ovest della Polonia, la città di Breslavia (Wrocław) nella Bassa Slesia è in allerta per l'arrivo delle acque delle alluvioni. Il sindaco Jacek Sutryk ha emesso un'allerta per le alluvioni per la città sul fiume Oder. Le misure includono il monitoraggio costante delle dighe, il controllo e la protezione dei canali e la chiusura dei passaggi delle dighe, come dichiarato da Sutryk in un video su Facebook. L'onda di alluvione è attesa a Breslavia il giorno successivo. Le previsioni precedenti suggerivano che la città non avrebbe affrontato gravi alluvioni, ma queste stime sono state riviste. Anche se l'alluvione non è prevista raggiungere l'altezza dell'alluvione del 1997, che ha inondato un terzo della città, Sutryk sottolinea che l'infrastruttura attuale è significativamente migliore, con nuove dighe, bacini di ritenzione e polders. Spera che le acque delle alluvioni non superino le difese della città.

10:35 Il Governatore sulla Situazione delle Alluvioni: "Resta Critica"

Despite a temporary break in the rain during the night, the flood situation in eastern Austria remains highly volatile. "It's not over, it's still critical, it's still dramatic," says Lower Austria's Governor, Johanna Mikl-Leitner. On Monday, up to 80 liters of rain per square meter are expected in certain regions. A significant concern now is the dams. "There is a high risk of dam failure," officials report. Public life is largely at a standstill. More than 200 roads in Lower Austria are closed, over 1,800 buildings have been evacuated, many students and kindergarten children are staying home, Mikl-Leitner confirms. Approximately 3,500 households are currently without power. The extent of the damage is currently impossible to estimate. "The flood victims will definitely be helped," says the governor. In Lower Austria, as much as 370 liters of rain per square meter have fallen in some regions in recent days - several times the typical monthly amount.

09:49 Repubblica Ceca: Morto per annegamento nel fiume KrasovkaLa Repubblica Ceca ha registrato la prima vittima delle inondazioni. Le autorità hanno inoltre segnalato almeno sette persone disperse. Un uomo è morto nel fiume Krasovka, nella regione di Moravia-Slesia, come dichiarato dal presidente della polizia Martin Vondrasek in radio. Tra le persone scomparse ci sono tre individui che sono stati trascinati via da un veicolo vicino a Jeseník, nelle montagne Hrubý Jeseník. Purtroppo, il veicolo non è ancora stato ritrovato. Le altre persone sono state trascinate via in vari corsi d'acqua, come il fiume Otava. Un uomo di una casa di cura per anziani situata sul confine tra Polonia e Repubblica Ceca è ancora disperso. Il primo ministro ceco Petr Fiala definisce queste inondazioni "centenarie" - un evento che statisticamente si verifica una volta ogni secolo nella stessa area. In precedenza, altri paesi dell'UE hanno registrato vittime a causa delle inondazioni (vedi aggiornamento alle 06:40): un pompiere in Austria, un uomo in Polonia e sei persone in Romania.

09:17 Görlitz: Donna cade nel fiume NeißeUna donna che stava controllando il livello dell'acqua del fiume Neiße a Görlitz è caduta nel fiume vicino al bordo dell'hotel Parkhotel Merkur e è stata trascinata via per circa 700 metri prima di riuscire a uscire vicino alla diga di Vierradmühle. La donna è ora in ospedale per essere trattata per l'ipotermia.

09:00 THW si prepara per le operazioni lungo l'Elba e l'Oder nell'est della GermaniaL'Agenzia di Soccorso Tecnico (THW) si sta preparando per le possibili inondazioni nell'est della Germania. "Stiamo pianificando di inviare forze più numerose sull'Elba e sull'Oder, come richiesto", dichiara il capo del dipartimento del THW Fritz-Helge Voss nel programma "Morning Magazine" della ZDF. Voss sottolinea che i residenti delle aree colpite dovrebbero fare scorte di beni di prima necessità. Voss evidenzia che la Germania è stata fortunata finora, ma i fiumi Elba, Neiße e Oder sono attesi per inondarsi questa settimana. Nel weekend, il THW aveva circa 140 personale派遣 in Baviera e Sassonia, tra cui al ponte Carolabridge crollato a Dresda. Voss avverte che questa è la quarta situazione di inondazione importante in Germania e che la preparazione e gli investimenti nell'attrezzatura sono cruciali. "In definitiva, questi sono costi di adattamento al clima", conclude Voss.

08:43 Polonia: il governo discute lo stato di disastersLe gravi inondazioni nelle regioni sud-occidentali della Polonia hanno portato il primo ministro Donald Tusk a convocare una riunione del governo in emergenza lunedì mattina. Ha preparato un decreto per dichiarare lo stato di disasters, che il governo deve ratificare. Le piogge persistenti nella Polonia sud-occidentale, vicino al confine con la Repubblica Ceca, hanno causato l'inondazione del fiume Glatzer Neiße, un affluente dell'Oder. Durante la notte, la città di Nysa nella regione di Opole è stata particolarmente colpita, con l'acqua del fiume che è entrata nella sala operatoria dell'ospedale locale, come riferito dall'agenzia di stampa PAP. In totale, 33 pazienti, tra cui bambini e donne incinte, sono stati evacuati in barca.

08:15 Baviera: ulteriori piogge e livelli d'acqua in aumento previstiLa situazione di emergenza per le inondazioni in Baviera persiste in alcune aree, con ulteriori piogge previste. La situazione non si è significativamente migliorata rispetto a ieri, secondo la polizia. Non è stato dato il via libera: il Servizio di Informazione sul Livello delle Acque (HND) prevede un'ulteriore crescita del livello delle acque con l'inizio piovoso della settimana. L'HND prevede che i livelli delle acque del Danubio a Passau, della Vils a Vilshofen e dell'Isar a Monaco aumenteranno nuovamente. La situazione è prevista migliorare gradualmente da mercoledì. Fino a martedì, il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede piogge continue dalle Alpi alla pianura. Sono possibili precipitazioni diffuse tra i 40 e i 70 litri per metro quadrato, con picchi di 90 litri in aree localizzate.

07:32 Repubblica Ceca: nessun sollievo in vista - i livelli dei fiumi continuano a salireNessun sollievo è in vista nelle regioni alluvionate e inondate della Repubblica Ceca. L'ondata di piena del fiume Morava ha raggiunto Litovel, circa 200 chilometri a est di Praga, dove le strade sono state sommerse, secondo l'agenzia di stampa CTK. Le autorità della città di 9.000 abitanti esortano i residenti a non ostacolare i servizi di emergenza. "Ci aspettiamo un'ulteriore crescita del livello dell'acqua del fiume nelle prossime ore", avverte il sindaco via social media.

07:03 Collasso della diga: inondazioni devastanti in PoloniaDopo il crollo di una diga in Polonia, i residenti locali temono che le inondazioni distruggeranno la regione intorno al fiume Glatzer Neiße. I video mostrano la furia delle acque dell'inondazione.

06:40 Inondazioni in Europa: vittime in Polonia e RomaniaLa Polonia e la Repubblica Ceca lottano contro le conseguenze di un "inondazione centenaria" e la situazione in Bassa Austria è peggiorata a causa delle piogge torrenziali. Sono morte diverse persone in vari paesi dell'UE a causa delle inondazioni: un pompiere in Austria, un uomo in Polonia e sei persone in Romania.

06:12 Evacuazioni per le inondazioni in Repubblica CecaLe forti piogge del weekend hanno causato gravi inondazioni in città come Jeseník, nelle montagne Jeseníky, e Krnov sul confine tra Polonia e Repubblica Ceca. A Jeseník, i servizi di emergenza sono stati costretti a salvare diverse persone in barca e in elicottero. Dopo il ritiro delle acque, c'è stata preoccupazione per gli smottamenti in varie località.

5:49 Viaggiatori bloccati su una nave da crociera a ViennaA causa dei livelli elevati delle acque del Danubio a seguito di piogge persistenti, numerosi turisti a bordo di una nave da crociera svizzera si trovano bloccati a Vienna. Stando a quanto riferito dalla società di navigazione Thurgau Travel, citata dalla radiotelevisione tedesca-svizzera SRF, a bordo ci sono circa 100 passeggeri e 40 membri dell'equipaggio della "Thurgau Prestige". L'acqua ha sommerso il percorso verso il molo, impedendo loro di partire. Inoltre, si segnalano altre navi da crociera bloccate a Vienna. Thurgau Travel ha dichiarato che le autorità locali decideranno quando i passeggeri potranno sbarcare. Secondo i resoconti dei passeggeri, potrebbero dover rimanere a bordo almeno fino a martedì. La "Thurgau Prestige" avrebbe dovuto salpare da Linz per Budapest e fare ritorno, ma ora è ferma a Vienna.

La tempesta "Anett", nota a livello globale come "Boris", ha causato piogge incessanti e inondazioni in Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Romania, con almeno otto morti fino ad ora.

11:59 Inondazioni a Dresda: I livelli delle acque dell'Elba continuano a salire nella Sassonia. Secondo il centro di controllo delle inondazioni dello stato, la mattina di lunedì il livello a Dresda era di 5,62 metri, segnalando un potenziale pericolo per la città.

11:33 Soccorso per gli anziani di Dresda: Di fronte all'aumento delle acque delle inondazioni, la maggior parte delle vittime a Dresda sono persone anziane, tra cui due donne di 96 e 86 anni. Il soccorso e la protezione della popolazione anziana sono di fondamentale importanza in questo momento.

