In risposta, gli aerei israeliani lanciano attacchi alle strutture degli Houthi in Yemen.

Israele elimina diversi importanti esponenti di Hezbollah in una rapida sequenza. In risposta all'assassinio di Nasrallah, gli alleati Houthis si vendicano con un lancio di razzi. Ora, Israele colpisce a Yemen.

Secondo fonti militari, la Forza Aerea Israeliana ha lanciato attacchi contro obiettivi in Yemen, utilizzando numerosi aerei da combattimento. L'ampia operazione si è concentrata su infrastrutture chiave del "gruppo terroristico Houthi" in regioni come Ras Isa e Hudaida, hanno dichiarato le forze armate. Tra questi obiettivi, erano incluse centrali elettriche e un porto utilizzato per le importazioni di petrolio. Il porto era sospettato di essere un hub di trasporto per le armi e gli approvvigionamenti militari della milizia Houthi, secondo l'esercito israeliano. Tuttavia, queste affermazioni rimangono non verificate in modo indipendente.

Il raid aereo israeliano su Yemen, situato a circa 1800 chilometri dal confine israeliano, è stato avviato in risposta ai recenti attacchi dei Houthis, hanno dichiarato le forze militari. Sabato sera, gli allarmi dei razzi sono stati attivati in diverse regioni del centro di Israele e nella vivace città costiera di Tel Aviv a causa di un proiettile originario del Yemen. Il proiettile è stato apparentemente intercettato prima di violare lo spazio aereo israeliano, secondo l'esercito.

Similmente a Hezbollah in Libano, gli Houthis hanno legami con l'"Asse della Resistenza" guidato dall'Iran, che include organizzazioni terroristiche come Hamas a Gaza. Dopo la morte del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah per mano di un attacco aereo israeliano, la milizia Houthi ha minacciato ulteriori attacchi contro Israele sabato. Il leader Houthi Abdul Malik al-Huthi si è rivolto al pubblico in un discorso televisivo, dichiarando l'intenzione della sua milizia di intensificare le operazioni e migliorare le prestazioni dopo i recenti attacchi con droni e razzi contro Israele.

Israele ha preso di mira il Yemen per l'ultima volta alla fine di luglio. In quell'occasione, la Forza Aerea Israeliana ha prioritizzato gli attacchi contro il porto di Hudaida a causa di un attacco con drone letale della milizia Houthi su Tel Aviv. Un drone carico di esplosivi ha colpito una proprietà residenziale nel cuore della città, causando una morte e ferendo diverse persone.

Date le tensioni in aumento tra Israele e la milizia Houthi, è degno di nota che l'Unione Europea ha invitato entrambe le parti a esercitare la massima moderazione e ad impegnarsi in un dialogo diplomatico. Despite the European Union's calls for de-escalation, Israel maintains its right to defend itself against attacks originating from Yemen, as demonstrated by its recent military operations.

