- In risposta alle azioni aggressive di Kiev, Mosca dispiega le sue forze militari.

A causa dei progressi delle forze ucraine nella regione occidentale russa di Kursk, gli esperti di intelligence ritengono che Mosca abbia ritirato truppe dal paese confinante che ha invaso per la prima volta. Il comando militare russo è stato detto aver spostato alcune unità dalla regione sudorientale ucraina di Zaporizhzhia per rinforzare le difese a Kursk, come riportato dall'Istituto degli Stati Uniti per la Guerra (ISW), utilizzando informazioni da soldati riassegnati sui social media. Tuttavia, la Russia sembra determinata a non indebolire la sua principale offensiva nella regione ucraina orientale di Donetsk.

La capitale ucraina non ha ancora emesso dichiarazioni fresche riguardo all'avanzata russa. Secondo Meduza, un portale dei media russi in esilio, i combattimenti più feroci si stanno svolgendo tra i paesi ucraini catturati di Sushcha e la capitale della regione di Kursk, nonché intorno al paese strategicamente significativo di Korenevo. Qui, le forze ucraine hanno fatto progressi nel loro tentativo di bypassare e circondare l'insediamento da nord e sud. Tuttavia, i guadagni territoriali attuali sono molto più piccoli rispetto alla prima settimana della controffensiva ucraina.

Pressione sulla Donetsk dall'Esercito Russo

Nel frattempo, la Russia ha continuato la sua avanzata nella regione di Donetsk. I soldati russi sono dominanti nelle città di Pokrovsk e Torez e nelle loro vicinanze. Tuttavia, il punto principale di attacco dell'esercito vicino a Pokrovsk è stato spostato. Invece di dirigersi direttamente verso la città, una parte delle forze si è spostata a sud. L'obiettivo sembra essere quello di smantellare l'intera linea difensiva ucraina nella regione meridionale del Donbass.

Il movimento di truppe da Zaporizhzhia a Kursk implica uno spostamento strategico all'interno dell'esercito russo. Nonostante questo, la Russia continua a esercitare pressione sulla regione di Donetsk, con i soldati russi che mantengono il controllo a Pokrovsk e Torez.

