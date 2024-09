In risposta alla sua richiesta, ecco una versione parafrasata del testo:

Nel 1980, il militare cinese ha condotto l'ultimo test noto di un missile intercontinentale sul Pacifico. Ora, la Cina rivendica di aver lanciato un tale missile nell'oceano per la prima volta da allora. Il missile avrebbe colpito il suo bersaglio, come ha rivelato Pechino.

Secondo un comunicato stampa diffuso lunedì, l'esercito cinese ha condotto il test al mattino, con il missile che ha raggiunto la zona di destinazione prevista in mare aperto. Il Rocket Force dell'Esercito Popolare di Liberazione ha eseguito l'esercizio, descritto come parte regolare del piano di addestramento annuale dell'unità. Il portavoce del ministero della difesa, Zhang Xiaogang, ha confermato che il test del missile non era diretto contro alcun paese specifico o bersaglio. Lo scopo del test era valutare le prestazioni dell'arma e le capacità di addestramento militare, ha dichiarato il ministero.

In modo insolito per la Cina, il test è stato reso pubblico, sebbene non siano stati forniti dettagli come il tipo di missile e il luogo esatto del test. L'esercito cinese aveva anche informato i paesi interessati in anticipo. L'ultimo test noto di un missile intercontinentale della Cina sul Pacifico si è svolto nel maggio 1980, quando il missile Dongfeng-5 ha percorso oltre 9.000 chilometri.

Il potenziale aumento dell'arsenale nucleare della Cina

Il Rocket Force dell'Esercito Popolare di Liberazione ha testato diversi modelli di missili Dongfeng (DF) in diverse condizioni in seguito. Ad esempio, un test è stato condotto all'interno nel agosto 2015, come riportato al momento dal giornale della Lega della Gioventù Comunista di Stato.

Il Rocket Force dell'Esercito Popolare di Liberazione gestisce sia le forze missilistiche nucleari che convenzionali della Cina. I missili intercontinentali, che possono viaggiare per migliaia di chilometri e trasportare testate nucleari, fanno parte di questo arsenale.

La Cina è un paese nucleare riconosciuto e possiede il missile intercontinentale DF-41, che può raggiungere fino a 15.000 chilometri. In un rapporto dello scorso anno, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha stimato che la Cina ha più di 500 testate nucleari e è probabile che continui ad espandere il suo arsenale. Rispetto alle arsenali degli Stati Uniti e della Russia, la Cina ha ancora significativamente meno testate nucleari.

Dopo il test del missile in mare aperto, la Cina non ha condotto un altro test di missile intercontinentale sul Pacifico dal test del missile Dongfeng-5 del 1980. Il Rocket Force dell'Esercito Popolare di Liberazione continua a testare diversi modelli di missili intercontinentali come parte del suo piano di addestramento annuale e dell'espansione dell'arsenale, compreso il missile DF-41, che può raggiungere fino a 15.000 chilometri.

Leggi anche: