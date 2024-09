In risposta agli attacchi, Putin viene esaminato per i suoi limiti di metallo.

Nonostante il conflitto in corso e le sanzioni internazionali, le nazioni occidentali rimangono interessate all'acquisizione di diverse risorse dalla Russia. Recenti minacce del Presidente Putin indicano potenziali restrizioni alle esportazioni di materiali cruciali come l'uranio, il titanio e il nichel, in risposta alla possibile approvazione degli Stati Uniti dell'utilizzo da parte dell'Ucraina di armi a lungo raggio.

Il portavoce russo Dmitri Peskov non ha rivelato dettagli specifici, ma ha avvertito di conseguenze se gli Stati Uniti faciliteranno azioni contro i bersagli russi. Il Presidente Putin ha suggerito di imporre limitazioni alle esportazioni di certi metalli, inclusi l'uranio, come parte della ritorsione contro l'Occidente.

La Russia sembra aver deciso di permettere all'Ucraina l'utilizzo di armi a lungo raggio, ha dichiarato Putin durante una riunione governativa trasmessa in televisione. Ha ordinato al Primo Ministro Mikhail Mishustin di esaminare quali materiali grezzi la Russia esporta e ha riflettuto sulla possibilità di imporre alcune restrizioni sui metalli come l'uranio, il titanio e il nichel.

Oltre all'uranio e al titanio, Putin ha menzionato anche il gas naturale, i diamanti e l'oro. Tuttavia, tali misure non devono essere affrettate e non devono avere effetti negativi sulla Russia stessa. Come uno dei maggiori produttori di uranio a livello globale e il terzo produttore di spugna di titanio, la Russia gioca un ruolo significativo nell'approvvigionamento di questi materiali. La società mineraria russa Nornickel è il principale produttore di nichel raffinato al mondo.

La Cina è l'importatore principale del nichel russo, importando circa 38.026 tonnellate nel 2021 - pari al 38% delle esportazioni russe, secondo il Trade Data Monitor. Circa il 30% delle esportazioni russe è diretto verso i Paesi Bassi per essere poi spedito verso altri paesi europei.

Modifiche nel sostegno militare degli Stati Uniti

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha fatto riferimento a possibili modifiche nel sostegno militare all'Ucraina. Durante una conferenza stampa a Varsavia, Blinken ha confermato la disponibilità degli Stati Uniti ad adattare l'assistenza all'Ucraina, come necessario. Ha riconosciuto che, sebbene abbia avuto discussioni estese e dettagliate con il suo omologo britannico, David Lammy, a Kyiv, verranno considerate le valutazioni e i bisogni dell'Ucraina.

"Continueremo a fare ciò che abbiamo fatto finora", ha detto Blinken, implicando adattamenti flessibili. "Ci adatteremo se necessario, inclusi i mezzi disponibili all'Ucraina".

Il "New York Times" ha riferito che il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta subendo pressioni per allentare le restrizioni all'Ucraina. Alti strateghi militari non si oppongono più a questa idea e una recente lettera di ex diplomatici e generali degli Stati Uniti ha invitato Biden a permettere all'Ucraina di difendersi. In precedenza, Biden aveva menzionato che stavano "lavorando" sulla questione riguardo al permesso per attacchi sul territorio russo.

Gli Stati Uniti, con possibili cambiamenti nel sostegno militare all'Ucraina in considerazione, devono valutare le implicazioni di questa decisione alla luce delle minacce della Russia di imporre limitazioni alle esportazioni di materiali cruciali come l'uranio, il titanio e il nichel. Come uno dei maggiori produttori di uranio a livello globale e il terzo produttore di spugna di titanio, gli Stati Uniti dipendono in parte da questi materiali dalla Russia.

