- In risposta a ciò, possiamo dire che la Renania settentrionale-Westfalia (NRW) ha intensificato le norme relative al rientro delle persone.

A seguito dell'incidente di accoltellamento mortale a Solingen, l'amministrazione dello stato della Renania Settentrionale-Vestfalia sta rafforzando le responsabilità delle autorità locali e nazionali per l'immigrazione riguardo all'espulsione dei richiedenti asilo respinti. Nel prossimo futuro, ogni tentativo di rimozione fallito dovrà essere valutato prontamente per scoprire se c'è un'altra opportunità.

Il decreto specifica che i responsabili delle strutture di alloggio locali devono segnalare qualsiasi assenza di più di tre giorni delle persone destinate alla deportazione alle Autorità Centrali per l' Immigrazione (ZAB) immediatamente, anche se le persone tornano.

Se assenti per più di tre giorni, può essere emesso un ordine per il loro arresto dalle autorità competenti, come specificato nel decreto. Le autorità centrali per l'immigrazione (ZAB) devono quindi giudicare se la persona sotto ordine di espulsione deve essere inclusa nella classificazione dei fuggiaschi, prolungando così il periodo di trasferimento regolare di 6 mesi.

Se una persona oggetto di un ordine di arresto torna, il supervisore della struttura deve notificare immediately le autorità. La documentazione procedurale per l'intero processo è aumentata.

Il decreto chiarisce anche che il personale delle ZAB ha accesso a tutte le stanze all'interno della struttura di alloggio in cui potrebbero essere presenti coloro che sono previsti per la deportazione. Non è sufficiente entrare solo nella stanza della persona interessata. Possono anche essere entrate le stanze comuni, la mensa o le stanze degli altri ospiti.

Dopo un tentativo di trasferimento fallito, l'Ufficio Centrale per la Registrazione dei Voli (ZFA) dovrebbe essere contattato per verificare se c'è un altro posto disponibile. "Il ZFA verrà istruito per valutare prontamente il periodo di trasferimento rimanente e organizzare un nuovo volo in caso di cancellazione", si legge nel decreto.

Se il comportamento della persona interessata suggerisce che potrebbe evitare una misura prima del trasferimento - ad esempio, se spesso sparisce di notte - potrebbe essere considerato di richiedere la detenzione per il trasferimento.

Nell'attacco, un uomo ha ucciso tre persone e ne ha ferite otto con un coltello durante una festa della città a Solingen la scorsa settimana. Il presunto responsabile, il siriano di 26 anni Issa Al H., è attualmente in custodia. È arrivato in Germania attraverso la Bulgaria alla fine del 2022 e avrebbe dovuto essere rimandato in Bulgaria secondo i regolamenti dell' asilo di Dublin, ma ciò non è avvenuto a causa dell'assenza dell'uomo all'orario assegnato nella struttura statale di Paderborn nel giugno 2023.

L'individuo siriano, Issa Al H., era apparentemente assente dalla sua sistemazione temporanea durante la deportazione prevista, causando il fallimento del suo trasferimento in Bulgaria.

Secondo il nuovo decreto, se una persona si assentasse per più di tre giorni, potrebbe essere soggetta a un mandato di arresto da parte delle ZAB, potenzialmente portando a una detenzione prolungata se classificata come fuggiasca.

Leggi anche: