- In Renania-Palatinato, un numero crescente di minorenni trasgressori ha subito conseguenze giudiziarie

Nel Land della Renania-Palatinato, il numero di minori condannati ha registrato un aumento significativo. La figura si è attestata a 1.229 nel 2023, con un aumento considerevole rispetto ai 981 giovani condannati nel 2022, come ha rivelato il Ministro della Giustizia Herbert Mertin (FDP) durante la presentazione delle statistiche sulla criminalità a Magonza. Le statistiche hanno anche indicato un aumento delle condanne per reati violenti, violazioni della libertà personale e reati di estrema destra.

Anche se i dati non forniscono dettagli specifici sui reati di estrema destra, il ministero ipotizza che una parte significativa dei reati individuali potrebbe appartenere a questa categoria, che comprende atti che minacciano lo stato democratico costituzionale o l'odio, tra le altre cose.

Lo scorso anno, la Renania-Palatinato ha registrato un totale di 30.129 condanne, con un aumento dell'0,9% rispetto al 2022. Nel 2023, gli uomini hanno rappresentato l'81,5% dei condannati.

