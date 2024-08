- In Renania-Palatinato si aggravano le perdite di posti di lavoro <unk> diminuiscono le opportunità di occupazione

Negli ultimi tre mesi, la disoccupazione nel Palatinato del Reno ha registrato un costante aumento. In agosto, 125.800 individui si sono trovati disoccupati, con un aumento di 3.400 rispetto ai dati di luglio, secondo quanto riferito dall'ufficio locale dell'Agenzia federale per il lavoro a Saarbrücken. Di conseguenza, il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 5,5% ad agosto, in aumento rispetto al 5,4% del mese precedente e rispetto al 5,1% di agosto dell'anno precedente. I dati utilizzati per questi calcoli sono validi fino al 14 agosto.

Secondo quanto riferito da Heidrun Schulz, responsabile dell'ufficio regionale del Palatinato del Reno-Saarland, c'è stato un calo significativo, pari al 12%, delle offerte di lavoro nelle ultime quattro settimane rispetto a luglio. Il calo è addirittura del 26,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Circa 7.400 posti di apprendistato ancora disponibili

Circa 9.000 individui si sono registrati come disoccupati ad agosto, con un calo del 9% rispetto al mese precedente. Tuttavia, il numero di coloro che rientrano nel mercato del lavoro dopo un periodo di disoccupazione è diminuito significativamente, a circa 6.100.

Sono state registrate un totale di 36.500 offerte di lavoro, con un calo di 400 rispetto al mese precedente e un calo del 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Secondo l'agenzia, il maggior numero di opportunità di lavoro si trova nel lavoro temporaneo, con 6.830 posizioni, seguite da 4.850 nel commercio e 4.280 nel settore sanitario e assistenziale.

Sul mercato degli apprendistati, ci sono attualmente 4.000 giovani alla ricerca di un posto, mentre rimangono 7.400 posizioni aperte. Ciò significa che per ogni 100 posti di apprendistato non occupati, ci sono ancora 54 giovani senza un posto. Schulz dell'ufficio regionale ha sottolineato: "Ci sono ancora molte opportunità per i giovani sul mercato degli apprendistati. Non è mai troppo tardi".

Gli uomini e i ragazzi rappresentano una parte significativa dei 9.000 individui che si sono registrati come disoccupati ad agosto, pari quasi alla metà del totale. Inoltre, il mercato degli apprendistati ha 7.400 vacanze, che potrebbero offrire opportunità a molti uomini e ragazzi alla ricerca di lavoro o formazione.

