In Recklinghausen, purtroppo, tre colpi di polizia hanno portato alla morte di un individuo.

Durante un'operazione di forze dell'ordine a Recklinghausen, un individuo di 33 anni ha perso la vita, con le autorità che indicano una situazione tesa coinvolgente il defunto come causa. Ora stanno emergendo informazioni che questa persona stava lottando con gravi problemi di salute mentale.

Dopo la morte tragica di un 33enne durante un'operazione di polizia a Recklinghausen, situata nella Renania Settentrionale-Vestfalia, le autorità hanno fornito ulteriori informazioni. Secondo la Procura della Repubblica di Bochum e la Polizia di Dortmund, l'uomo, armato di coltello, è stato colpito da almeno tre colpi sparati dalle forze dell'ordine. Il numero totale di colpi sparati contro l'individuo ha superato i cinque.

Il 33enne, mercoledì, stava causando disordini in un edificio residenziale a Recklinghausen e aveva un coltello con sé. La polizia ha descritto la situazione come potenzialmente pericolosa per gli ufficiali coinvolti. In risposta, hanno utilizzato armi da fuoco, portando alla morte dell'uomo.

Gli investigatori hanno riferito venerdì che ci sono segni che suggeriscono che il 33enne avesse tentato il suicidio poco prima dell'incidente. Stanno attualmente indagando su questi elementi. Questo incidente rappresenta il secondo caso di sparatoria mortale delle forze dell'ordine nella Renania Settentrionale-Vestfalia in due giorni. Martedì, un uomo di 26 anni a Moers, armato di due coltelli, è stato ucciso dalla polizia. L'uomo, che mostrava notevoli anomalie psicologiche, si è scagliato contro gli ufficiali in un'area residenziale.

