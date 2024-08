- In questo settore sono diffuse pratiche fraudolente.

Nella regione di Schleswig-Holstein, la Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) ha subito una perdita di oltre 800.000 euro nel 2023 a causa di frodi, corruzione o documenti falsificati. Seconda in Germania, è dietro la Baviera con circa 1,8 milioni di euro, e precede il Meclemburgo-Pomerania Anteriore con oltre 200.000 euro, come dichiarato dalla KKH. A livello nazionale, la somma di fondi truffati ammonta a circa 3,5 milioni di euro.

Le richieste non autorizzate hanno rappresentato le spese più elevate per la Krankenkasse nei servizi di cure ambulatoriali, per circa 1,9 milioni di euro. Il settore farmaceutico è stato il secondo più costoso, con oltre un milione di euro.

La frode permea ogni livello

Secondo la KKH, la frode e la corruzione infiltrano ogni aspetto del sistema sanitario, comprese le case di cura, le farmacie, le case di riposo, gli ospedali e i centri di fisioterapia. Nel 2022, le spese per l'assicurazione sanitaria hanno raggiunto un massimo storico di 274,2 miliardi di euro.

Secondo il capo investigatore della KKH, Emil Penkov, "Queste circostanze potrebbero spingere alcuni a cercare di ottenere una parte del 'gigantesco sistema sanitario'". Tuttavia, sono solo poche persone che distorcono l'immagine della loro professione. In alcuni casi, le vite potrebbero essere messe a rischio, come si è visto in Schleswig-Holstein, dove un servizio di cure ambulatoriali avrebbe fatturato per servizi non prestati e falsificato firme, secondo la KKH.

"Le persone possono segnalare qualsiasi sospetto alle compagnie assicurative", ha sottolineato Penkov. È importante che le persone comprendano che anche il minimo sospetto potrebbe indicare un sistema di frode complesso che prosciuga contributi sostanziali e nega le cure mediche agli assicurati.

I informatori più frequenti sono il Servizio Medico (MD), altre compagnie assicurative e la polizia.

