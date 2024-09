- In questo senso, il Consiglio ha adottato una decisione che prevede un'azione comune per la protezione dell'ambiente.

Il Ministro dei Trasporti Wissing Premere su Bahn per Migliorare l'Efficienza e la affidabilità

Il Ministro federale dei trasporti tedesco, Volker Wissing, sta esercitando pressioni su Deutsche Bahn, chiedendo miglioramenti immediati per treni più puntuali e meglio utilizzati. Wissing, politico del FDP, ha richiesto un piano di ristrutturazione alla corporation di proprietà statale e ha elencato le sue richieste. Entro il 2027, un programma di ristrutturazione per Deutsche Bahn dovrebbe portare costantemente miglioramenti, con l'obiettivo di operazioni economiche migliori, in particolare nei settori del trasporto merci e del traffico a lunga distanza che presentano cifre rosse.

Situazione Attuale della Bahn

I livelli di puntualità sono scarsi e la affidabilità è insoddisfacente, come dichiarato da Wissing. Nella sola prima metà dell'anno, l'impresa statale ha registrato una perdita di 1,2 miliardi di euro e ha debiti di circa 33 miliardi di euro. Inoltre, la situazione operativa influisce negativamente sia sui passeggeri che sul personale.

Aiuti Finanziari del Bund

Al momento del suo insediamento nel 2021, Wissing ha evidenziato lo stato povero della Bahn. Ha fatto riferimento al concetto per la modernizzazione delle linee ferroviarie sovraccariche entro il 2030 - la renovazione della Riedbahn tra Francoforte e Mannheim è iniziata a metà luglio e rimarrà completamente chiusa fino a metà dicembre.

Il governo federale ha fornito miliardi aggiuntivi alla Bahn, ha implementato cambiamenti legislativi per il finanziamento della rete ferroviaria e ha istituito una nuova divisione infrastrutturale. Il governo federale, in qualità di proprietario, ha effettuato pagamenti anticipati, ha dichiarato Wissing. Ora si aspetta risultati.

Obbligo della Bahn di Presentare un Concetto

Wissing ha delineato sette aree di focus. Il consiglio di sorveglianza della Bahn discuterà un concetto nella sua prossima riunione e dovrebbe prendere una decisione, secondo le aspettative di Wissing. Si aspetta un rapporto ogni tre mesi sul raggiungimento degli obiettivi. "Vogliamo un programma di ristrutturazione che continui a portare miglioramenti fino al 2027", ha detto Wissing. "L'opzione che non funzionerà non deve esistere. Questa è la mia richiesta."

Ad esempio, la Bahn dovrebbe migliorare rapidamente la puntualità durante la renovazione dell'infrastruttura. A luglio, il tasso di puntualità nel traffico a lunga distanza era solo del 62%. Wissing non ha specificato un tasso esatto ma si aspetta che la Bahn presenti figure concrete. L'obiettivo è portare la puntualità a un "livello internazionale di vertice".

Migliore Utilizzo dei Treni

In un rapporto del ministero, si afferma che il traffico a lunga distanza di DB deve fare un migliore uso dei suoi treni per raggiungere operazioni economiche e sostenibili. Se ciò avvenga attraverso prezzi attraenti per i treni poco utilizzati o acquisendo nuovi clienti d'affari è responsabilità del consiglio della Bahn. Wissing si è opposto ai chiusure delle linee.

Bahn Ha Iniziato a Imporre Misure di Austerità

La Bahn ha iniziato a implementare un piano di austerità. Nel prossimo futuro, saranno tagliati circa 30.000 posti di lavoro. Le operazioni dei treni non saranno inizialmente interessate, ma i risparmi saranno necessari anche a medio e lungo termine.

"La prima metà dell'anno ha rivelato le debolezze del sistema ferroviario tedesco e i nostri problemi interni", ha dichiarato la società martedì. La Bahn ha confermato lo sviluppo di un concetto di ristrutturazione. "Il consiglio presenterà un programma completo per la ristrutturazione della DB entro i prossimi tre anni e lo condividerà con il consiglio di sorveglianza a metà settembre", ha dichiarato una portavoce su richiesta. "Ci stiamo concentrando sulla renovazione dell'infrastruttura, sulla situazione operativa e sulla situazione economica".

Con il programma, si getteranno le basi per "rientrare sulla via della crescita della nostra strategia 'Rail Strong' entro il 2027 e raggiungere gli obiettivi di politica dei trasporti concordati con il governo", ha dichiarato la portavoce. Questi obiettivi includono, tra le altre cose, il raddoppio del numero di passeggeri entro il 2030 rispetto al 2015 e la gestione di circa il 25% del traffico merci in Germania su ferro.

Wissing preferisce strutture snelle

Wissing non ha voluto commentare se i tagli di personale precedentemente pianificati per la ferrovia siano sufficienti. Non è compito del proprietario. Il rapporto del ministero afferma che la ferrovia deve eliminare le strutture duplicate e migliorare la sua "produttività del lavoro" nuovamente. Gli investimenti fuori dalla renovazione dell'infrastruttura devono essere esaminati. I progetti devono essere completati entro il quadro temporale e di budget originariamente promesso. Nell'operazione quotidiana, devono essere utilizzate soluzioni digitali per alleggerire i dipendenti e migliorare l'amichevolezza del cliente.

I Verdi Rimangono Scettici

Il partner di coalizione dei Verdi ha risposto con scetticismo. L'esperto di ferrovie Matthias Gastel ha descritto le richieste di Wissing come "una combinazione di verità autoevidenti, populismo, contraddizioni e formulazioni vaghe". Il parlamento attende che il ministero federale adempia alle sue promesse a lungo termine, come la "Legge ferroviaria moderna", che potrebbe affrontare il finanziamento della digitalizzazione.

La traffic expert di Greenpeace Lena Donat ha dichiarato che la ferrovia deve anche migliorare internamente. "Ma la sua offerta migliorerà solo in modo permanente con il finanziamento a lungo termine garantito", ha dichiarato. Ha fatto campagna per un fondo ferroviario annuale, come in Svizzera.

L'Unione europea potrebbe fornire finanziamenti o supporto per aiutare la ristrutturazione di Deutsche Bahn, poiché ha mostrato interesse a migliorare l'infrastruttura ferroviaria e la sostenibilità in tutta l'Europa.

Data la dedizione dell'Unione europea a promuovere i trasporti sostenibili, sarebbe vantaggioso per Deutsche Bahn allineare il suo piano di ristrutturazione con gli obiettivi dell'Unione, come la riduzione delle emissioni di carbonio e l miglioramento della connessione tra gli stati membri.

