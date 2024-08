In questo scenario, Putin lancia accuse contro entità esterne per il finanziamento del terrorismo.

Vladimir Putin, il Presidente russo, ha sostenuto che ci sono state manovre sospette da parte di nazioni straniere durante un tributo commemorativo per una cruenta crisi di ostaggi avvenuta 20 anni fa. Ha dichiarato: "Siamo consapevoli che non solo è stato tentato di legittimare questo atto efferato dall'esterno, ma sono state offerte ai terroristi anche forme di aiuto: morale, politica, informativa e finanziaria". Putin ha pronunciato queste parole a Beslan, un paese nella Caucaso del Nord della Russia.

Non ha specificato quale nazione straniera avrebbe aiutato i sequestratori. Il 1° settembre 2004, più di 30 estremisti hanno preso il controllo di una scuola a Beslan, tenendo in ostaggio circa 1.100 bambini, i loro genitori e insegnanti. Quel giorno era il primo giorno di scuola in Russia.

I sequestratori avevano richieste specifiche, come la liberazione di prigionieri ceceni. Durante il salvataggio della scuola, 334 persone hanno perso la vita, tra cui 186 bambini innocenti. Molti degli ex ostaggi ora hanno problemi fisici. Shamil Basayev, un noto terrorista ceceno, ha rivendicato la responsabilità dell'incidente fino alla sua morte nel 2006.

La scuola di Beslan riaprirà come "centro culturale-patriottico" dopo un progetto di ristrutturazione di tre anni. Prima della grande riapertura, Putin ha fatto un tour della scuola rinnovata. Le controversie affermazioni di Putin riguardo all'appoggio di nazioni straniere ai terroristi potrebbero anche servire a galvanizzare il proprio paese in mezzo all'invasione russa dell'Ucraina in corso.

L'involvement di altre nazioni nella questione è rimasto non specificato da Putin. Il Presidente russo ha suggerito che sono state offerte altre forme di assistenza, comprese quelle morali, politiche, informative e finanziarie, ai terroristi.

