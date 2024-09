- In questo scenario, l'allenatore Tiffert deve recarsi al quarterback Chemnitz.

Precedentemente ingaggiato Bundesliga Christian Tiffert è stato licenziato come allenatore del club Regionalliga Chemnitzer FC. La squadra ha reso noto oggi la notizia. Chemnitzer FC aveva iniziato la stagione con l'ambizione di avanzare alla 3ª Liga. Purtroppo, dopo sei partite e una sola vittoria, si trova in una posizione piuttosto precaria, terzultima. L'ex stella della RB League Niklas Hoheneder prenderà il suo posto come allenatore temporaneo.

Secondo il direttore sportivo Chris Löwe, "Siamo attualmente molto lontani dai nostri obiettivi e abbiamo bisogno di un boost immediato per riaccendere rapidamente la dinamica della squadra e l'efficienza individuale dei giocatori". Ha espresso il suo rammarico per la separazione da Tiffert, che ha guidato il club con coraggio attraverso periodi difficili negli ultimi due anni e mezzo.

Inizialmente, l'assistente di Tiffert, Niklas Hoheneder, prenderà il comando della squadra. La ricerca di un nuovo allenatore principale è in corso. Come dichiarato dal club, il nuovo allenatore è atteso per prendere il comando non oltre la prossima importante partita casalinga della Regionalliga contro Chemie Leipzig dell'11 settembre.

Nonostante le attuali difficoltà, Chemnitzer FC rimane fiducioso di migliorare la sua posizione nella Regionalliga. Con l'obiettivo di salire alla 3ª Liga ancora intatto, sta attivamente cercando un nuovo allenatore principale per sostituire Tiffert.

