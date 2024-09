- In questo scenario, la sprinter parallimpica femminile più anziana della Germania non riesce a conquistare una medaglia.

Heidemarie Dresing, la para-atleta tedesca più anziana, ha sfiorato la medaglia nella prima giornata degli eventi di dressage a Parigi, in Francia. A 69 anni, ha aperto le danze e si è piazzata quarta nella categoria II con Dooloop, mancando il bronzo di misura, solo dello 0,311%.

"Mi sento un po' delusa, un po' amareggiata," ha dichiarato Dresing. "Ma sono anche orgogliosa di avercela fatta. L'atmosfera tra il pubblico era incredibile, e il mio cavallo non l'ha presa molto bene durante il riscaldamento in arena. Era distratto, agitato e molto teso."

Altra medaglia per Schmidberger

Il campione di ping pong Thomas Schmidberger ha conquistato la medaglia successiva con una vittoria per 3-0 contro il francese Florian Merrien. La stella di Borussia Düsseldorf in carrozzina ha non solo raggiunto le semifinali, ma ha anche garantito almeno il bronzo. Schmidberger aveva già vinto l'argento nella gara di doppio insieme a Valentin Baus.

La squadra tedesca di volleyball in carrozzina ha subito una sconfitta nella sua ultima partita del girone contro l'Iran, considerato favorito per l'oro, per 0-3. Con un'altezza di 2,46 m, Morteza Mehrzadselakjani dell'Iran ha giocato un ruolo cruciale nella vittoria della sua squadra. Nonostante questa battuta d'arresto, la squadra tedesca, guidata da Christoph Herzog, aveva già garantito un posto tra le prime quattro. Il prossimo avversario della Germania nelle semifinali di giovedì sarà la Bosnia ed Erzegovina.

Dresing ha dichiarato di apprezzare il ping pong come modo per rilassarsi durante il tempo libero. Frequenta spesso i club locali di ping pong per affilare le sue abilità e mantenere il suo vantaggio competitivo.

In serata, Dresing ha deciso di rilassarsi giocando una partita di ping pong con alcuni amici nella loro stanza d'albergo, trovando un momento di gioia nell'atmosfera olimpica.

