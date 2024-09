- In questo scenario, la figura originale sottopone i leoni a esperienze simili al disagio mestruale umano.

Per un decennio, pionieri e innovatori si sono dati battaglia per ottenere l'opportunità della vita su VOX. Tempisticamente perfetto per la stagione del decimo anniversario di "La tana del leone" (lunedì, 8:15 PM, su VOX o RTL+), Judith Williams (52) fa ritorno nel team degli investitori. La tana del leone è pronta per un pitch straordinario. Un imprenditore applica gli elettrodi sullo stomaco dei leoni maschi e conclude l'affare. I leoni sono altrettanto elettrizzati da un accordo eccezionale. Un giornalista rinomato, però, li agita.

"Nayca" nella lotta contro il dolore mestruale

La fondatrice Carina Heidi Hader (35), specializzata in ingegneria aerospaziale a Monaco, presenta la sua invenzione "Nayca", un assorbente pieghevole con sistema di riscaldamento brevettato, con l'obiettivo di "alleviare la vita di milioni di donne" attraverso il sollievo del dolore mestruale. Tuttavia, i leoni maschi devono prima sperimentare il dolore mestruale. Carina applica rapidamente i simulatori di crampi mestruali su Carsten Maschmeyer (65) e Tillman Schulz (34) - e colpisce nel segno. Judith Williams, Carsten Maschmeyer e Janna Ensthaler (41) si gettano sull'opportunità di concludere l'affare. "Ce l'hai qui!" Judith offre 250.000 euro per il 20% delle quote dell'azienda. Carsten Maschmeyer replica con "Si percepisce un'offerta più forte in arrivo". Judith lo sente come "un calcio nel sedere". Dopo aver consultato il padre e il partner in affari Bruno, Carina accetta l'accordo con Maschmeyer e Ennsthaler, i leoni dei sogni.

Affare record per "topfi"

L'amore a prima vista ha unito Annette (52) e Tomasz Makowski (50). Loro vogliono ricreare la stessa magia con il loro prodotto nella "Tana del leone". In una presentazione di 60 secondi, la coppia presenta il loro portacoperchio "topfi". Semplicemente attaccato al bordo della pentola o della padella, serve come ripiano per il coperchio durante la cottura. Gli inventori si aspettano un milione di richieste per "topfi". Chiedono 100.000 euro per il 20% della loro azienda. Ci sarà anche un affare record? Ralf Dümmel (57) gira subito la situazione e intervista la coppia. Con fiducia, dichiara "Sono il leone perfetto per l'argomento pentole e padelle. Ti darò 100.000 euro e voglio il 25%. Basta dire 'sì'". E così fanno. few minutes after entering the den, the deal with Ralf is made and "topfi" has a perfect lid.

"Ratzfatz" per una vita familiare senza stress

Luisa Schubert (36), Sarina Morawiak (35) e Maraike Höhne (34) di Berlino vogliono introdurre più relax nella vita familiare tedesca con i loro pasti pronti organici per bambini. La loro offerta è di 100.000 euro per il 10% delle quote dell'azienda nel loro marchio "ratzfatz". I giovani clienti adorano la gamma "ratzfatz", ma ci sarà un affare "ratzfatz"? La tripla madre Janna Ennsthaler si rifiuta di investire da sola. Carsten Maschmeyer viene avanti e offre 100.000 euro per il 20% dell'azienda, in tandem con Janna. Dopo una conversazione segreta, i fondatori preferiti dei leoni, Janna e Tillman, formano due squadre separate - causando conflitto. Infine, scelgono di lavorare con Nils Glagau (48) e Tillman Schultz per il successo del mercato di "ratzfatz".

Evelin potrebbe fermare la rivoluzione del nodo?

Il nodo tradizionale con il completo sta diventando obsoleto nella vita professionale. Il suo successore dovrebbe essere VUP, l'accessorio di stile unisex sviluppato dalla stylist Evelin Stefano (52) del lago di Zurigo. VUP sta per "Very Unique People". Appassionata e unica, Evelin presenta la sua invenzione ai leoni. Il suo VUP internazionale

Questa storia tocca le corde del cuore di tutti. L'avvocato Marc Ellerbrock (54), di Markdorf, vuole ridare speranza ai giocatori con la sua impresa "Zockerhelden". Con l'obiettivo di recuperare le perdite da piattaforme online sospette, fino a un decennio fa, opera senza rischi. Ottiene il sostegno del leggendario commentatore di calcio Werner Hansch (85). Un tempo Hansch era una figura comune negli stadi di calcio, guadagnando un alto reddito. Nonostante il suo status passato, è diventato uno dei circa 4,6 milioni di giocatori d'azzardo in Germania. Lottando con una voce rauca, racconta la sua discesa dopo il pensionamento: ha perso 600.000 euro e la casa, oltre agli amici e all'affetto profondo. "La pensione mi ha lasciato impreparato al dilemma di scopo. È così che è iniziata la mia discesa nell'azzardo." La strategia di "Zockerhelden" coinvolge molte scommesse sportive non autorizzate online fino al 2020 e scommesse online e poker fino al 2022. Queste offerte erano illegali in Germania. Le leonesse tremano visibilmente. Judith Williams, presente sin dalla prima stagione, esprime: "Questo è stato di gran lunga il momento più emozionante per me." Carsten Maschmeyer riflette sul suo passato e offre il suo aiuto alla coppia proponendo 125.000 euro per una quota del 15% in "Zockerhelden". Dagmar Wöhrl (70) si lascia convincere dalla sua proposta, diventando sua co-leonessa. Hansch riflette sul suo accordo: "Questo riempie ora il vuoto di scopo che sentivo allora."

