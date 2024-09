- In questo scenario, la coalizione non ha ancora ottenuto la maggioranza in Sassonia.

La precedente coalizione di CDU, Verdi e SPD non detiene più la maggioranza nel nuovo parlamento statale, come dimostrano i dettagli della distribuzione dei seggi rivelati dall'organizzatore delle elezioni per i risultati preliminari delle recenti elezioni statali. La triade di partiti che guida la coalizione, con Michael Kretschmer (CDU) come Ministro Presidente, detiene collettivamente 57 dei 120 seggi.

La CDU ottiene il maggior numero di seggi con 42 (precedentemente 45), seguita da vicino dall'AfD con 41 mandati (precedentemente 38). L'alleanza politica "Stand Up!" guidata da Sahra Wagenknecht ottiene 15 seggi. L'SPD ne ottiene 9 (precedentemente 10), mentre entrambi i partiti ne ricevono 6 ciascuno. La Linke ottiene 14 seggi e i Verdi, 10, in questa nuova tipologia parlamentare. Infine, i Votanti Liberi ottengono un seggio in parlamento grazie alla vittoria diretta di Matthias Berger nel circondario di Lipsia.

Data la nuova distribuzione dei seggi, la CDU ha ora l'opportunità di cercare un'alleanza con potenziali partner per le elezioni al Landtag, con l'obiettivo di ottenere la maggioranza necessaria per formare una nuova coalizione nel parlamento statale. Nonostante la perdita di alcuni seggi nelle elezioni statali, la CDU detiene ancora il maggior numero di mandati, rendendola un attore chiave nelle trattative per la formazione della coalizione.

