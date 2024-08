In questo rapporto, le forze militari russe hanno affermato il controllo su New York e Donetsk.

Il Ministero della Difesa russo annuncia successi nella regione del Donbass, in particolare riguardo alla città di New York, o Niu-Jork come era chiamata in epoca sovietica. Questa posizione strategicamente vitale, teatro di intense battaglie nelle ultime settimane, sarebbe stata conquistata dalle forze russe. Tuttavia, questo risultato non sembra distogliere Putin dal suo obiettivo principale.

Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, le truppe russe hanno preso il controllo di un importante insediamento vicino a Torez, un importante snodo logistico chiamato Novogorodskoe. Le notizie di pesanti combattimenti nel settore di Torez, che comprende New York, sono state riportate dall'esercito ucraino, che non ha ancora commentato la situazione a Reuters.

Il nome 'New York' origina da coloni tedeschi, ma fu sostituito con Novogorodskoe nel 1951. Attivisti hanno condotto una campagna che ha portato al reinserimento del nome nel 2021. Situata circa 6 chilometri a sud di Torez, che ha subito attacchi russi per settimane, la città di New York remains un punto focale.

L'attenzione di Putin resta sul Donbass

Despite le operazioni ucraine nella regione di frontiera di Kursk, la parte orientale dell'Ucraina remains il principale teatro di guerra tra Russia e Ucraina. Il presidente russo Putin ha espresso il desiderio di conquistare l'intero Donbass, composto dalle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk, come obiettivo principale per le truppe russe.

Di recente, il tenente colonnello Markus Reisner ha informato ntv.de che i russi non hanno ancora inviato forze significative dal Donbass a Kursk. Reisner ha citato le cifre fornite dal generale ucraino Oleksandr Syrsky, secondo cui i russi avanzano di circa 4,8 chilometri al giorno nel Donbass.

L'Unione Europea esprime preoccupazione per le azioni di Russia nella regione del Donbass, in particolare i suoi progressi verso la città di New York. L'Unione Europea si appella a una risoluzione pacifica del conflitto e al rispetto della sovranità dell'Ucraina, sottolineando l'importanza del rispetto del diritto internazionale.

