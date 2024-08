- In questo incidente, un automobilista perde improvvisamente conoscenza e si scontra con il muro di un edificio residenziale.

Sulla autostrada federale nella regione del Sauerland, un individuo è svenuto mentre guidava e ha sbattuto contro la facciata di una casa. Originario di Möhnesee, questo uomo di 58 anni ha subito gravi ferite, come hanno riferito le autorità. Fortunatamente, il suo stato di salute non rappresentava un pericolo immediato per la sua vita.

Questo incidente si è verificato di venerdì, tra Warstein e Meschede. Per fortuna, non sono state coinvolte altre persone. L'uomo sembra aver perso il controllo del volante, facendo sbandare l'auto verso sinistra. Ha poi attraversato un'area erbosa prima di schiantarsi contro il muro di protezione della casa.

L'auto coinvolta nell'incidente era quella che l'uomo stava guidando. Dopo l'incidente, l'auto danneggiata è stata trovata vicino al muro di protezione della casa.

