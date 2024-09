- In questo contesto, Thomas Müller supera il precedente record di Maier.

Thomas Müller è il solo giocatore di movimento che fa da perno per il FC Bayern Monaco nel campionato. Il suo ingresso in campo durante la partita di Bundesliga contro lo SC Freiburg al 59º minuto ha segnato la sua 710ª presenza per i campioni di calcio tedeschi, il Bayern Monaco, superando il precedente record di 709 partite detenuto dal portiere della Coppa del Mondo Sepp Maier, che Müller aveva pareggiato durante la prima partita della stagione, una vittoria per 3-2 contro il VfL Wolfsburg.

Contemporaneamente, questo mastino dell'attacco e campione del Mondo del 2014 ha anche raggiunto le 475 presenze in Bundesliga per il Bayern, superando di due il precedente record di Maier. Il suo debutto il 15 agosto 2008 contro l'Hamburger SV (2-2) vide Jürgen Klinsmann come allenatore del Bayern. Incredulo, il club ha dichiarato: "Thomas, sei una LEGGENDA!" sulla piattaforma X.

