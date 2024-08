- In questo contesto, possiamo dire che Pedersen ha ottenuto la vittoria nella competizione tedesca o forse, Pedersen è emerso trionfante nella gara tedesca.

Mads Pedersen ha dato un'ultima occhiata intorno prima di porre fine alla striscia vittoriosa della sua squadra Lidl-Trek sul traguardo. L'ex campione del mondo danese ha conquistato la vittoria sia nella tappa finale a Saarbrücken che nella classifica generale della Deutschland Tour con autorevolezza. Lidl, in qualità di principale sponsor e omonimo della corsa, ha portato una squadra formidabile alla competizione, riuscendo a conquistare ogni tappa e la classifica generale in modo senza precedenti. "È stato difficile. Era una vera gara in bicicletta. Siamo fottutamente orgogliosi di aver vinto ogni tappa e la classifica generale", ha detto Pedersen. "Era il nostro obiettivo quando siamo arrivati qui. Una tappa non era abbastanza per noi. Volevamo dominare. Ci siamo riusciti."

Tobias Johannessen, ciclista norvegese, ha chiuso terzo, a un solo secondo da van Poppel. Il miglior tedesco è stato Florian Stork, che ha conquistato il quinto posto con una forte ultima tappa. L'ultima vittoria tedesca in classifica generale risale al 2021, quando Nils Politt ha trionfato.

Il leggendario ciclista tedesco Simon Geschke, che si ritirerà alla fine della stagione, ha fatto la sua ultima apparizione alla più importante gara tedesca. Il 38enne ha tentato un attacco nell'ultimo giro a Saarbrücken, ma alla fine è fallito. "Questo potrebbe essere stato il mio ultimo giro su suolo tedesco", ha detto Geschke durante un'intervista per ARD. "È stato fantastico. La gara in bicicletta in Germania è rara nowadays, e correre con la nazionale è sempre un divertimento."

Il direttore di gara Fabian Wegmann, ex ciclista professionista, è rimasto soddisfatto dell'evento. "È stato sempre figo. Siamo contenti. Tutto è andato secondo i piani, e Lidl ha dominato", ha detto il 44enne. In futuro, la gara potrebbe essere estesa oltre i cinque giorni attuali a una settimana completa.

La tappa finale ha visto Danny van Poppel finire secondo, superando l'americano Luke Lamperti. Van Poppel ha sfruttato i suoi secondi di bonus per superare Johannessen. La maggior parte della giornata è stata dominata da un gruppo di cinque fuggitivi, compreso Maximilian Walscheid. Nonostante abbiano costruito un vantaggio significativo di quasi cinque minuti, la collaborazione delle squadre di vertice è riuscita a riprendere il gruppo di fuga negli ultimi sei chilometri.

L'attacco di Simon Geschke nell'ultimo giro a Saarbrücken, pur non avendo successo, è stato un commiato adeguato per il ciclista tedesco in pensione. Nella stessa gara, la squadra Lidl-Trek di Mads Pedersen ha continuato a dominare, con Simon Geschke che ha chiuso dietro l'ex campione del mondo.

Leggi anche: