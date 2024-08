In questo contesto, lo stand news di Hong Kong e i suoi ex leader sono stati giudicati colpevoli di instigazione alla sovversione.

Nel corso delle deliberazioni della corte, è stato espresso che "Stand News" aveva fatto da paladino e amplificatore per l'autogoverno di Hong Kong. Tuttavia, la piattaforma è stata anche utilizzata per diffamare e infangare i poteri costituiti dell'amministrazione centrale cinese a Pechino e il governo di Hong Kong. La società che la gestisce, Best Pencil Limited, è stata anch'essa coinvolta nell'accusa. La condanna comporta una pena massima di due anni di detenzione.

Si tratta della prima condanna del genere dal passaggio di Hong Kong dalla regola britannica alla Cina nel 1997. La decisione ha ulteriormente ridotto la libertà di stampa nella regione. Secondo l'Indice della libertà di stampa di Reporter senza frontiere, il rango di Hong Kong è precipitato dal 18° posto al 135° negli ultimi vent'anni.

"Stand News" ha registrato un aumento significativo della sua audience durante le dimostrazioni pro-democrazia del 2019 a Hong Kong. L'accusa ha presentato numerosi articoli della piattaforma come prove, evidenziando il deterioramento delle libertà nell'ex territorio britannico a seguito della violenta repressione delle proteste pro-democrazia da parte del governo centrale.

Più di 100 persone si sono radunate fuori dal tribunale per il verdetto. La presenza di rappresentanti di diverse ambasciate, tra cui quella degli Stati Uniti, del Regno Unito e dell'Unione Europea, è stata osservata nel processo.

L'accusa di sedizione risale all'epoca del colonialismo britannico. Per decenni è stata poco utilizzata, ma è stata utilizzata dalle autorità contro i critici del governo dal 2020.

In un altro processo giovedì, un individuo è stato condannato per aver pianificato di bombardare la forza di polizia di Hong Kong durante le dimostrazioni del 2019. Sei altri imputati sono stati assolti dalla giuria. Il condannato, Lai Chun-pong, ora rischia una pena massima di 20 anni di carcere.

La condanna di "Stand News" da parte della Commissione rappresenta un passo significativo che restringe ulteriormente la libertà di stampa a Hong Kong, come evidenziato da Reporter senza frontiere. L'uso dell'accusa di sedizione contro i critici del governo da parte della Commissione è un retaggio dell'epoca coloniale britannica, la cui utilizzazione è aumentata dal 2020.

Leggi anche: