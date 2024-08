In questo conflitto, le regioni meridionali e desertiche si confrontano per l'approccio alla vegetazione.

Si è riaccesa la discussione sulla posizione futura dei Verdi all'interno dell'Unione. Questo fuoco è stato acceso dalle speculazioni sulla leader della fazione verde Katharina Dröge. Markus Söder, leader della CSU, ha nuovamente escluso l'idea di una coalizione nera-verde a livello federale dopo le prossime elezioni. Subito dopo, il punto di vista della Renania Settentrionale-Vestfalia è seguito. Nel frattempo, il potenziale candidato cancelliere verde Robert Habeck ha mostrato la sua disponibilità a iniziare i colloqui di coalizione con l'Unione.

Questo dibattito dell'Unione è stato acceso dalle dichiarazioni di Dröge. Ha criticato la coalizione attuale del semaforo con l'SPD e l'FDP sul "Süddeutsche Zeitung", dicendo: "Per noi è chiaro: le cose non possono continuare così in un futuro governo". I Verdi "valuteranno con cautela con quale coalizione entreremo dopo le prossime elezioni federali", ha affermato, accennando anche a una possibile alleanza con l'Unione.

Söder ha risposto con disprezzo, definendo un simile passo "imbarazzante" su X. Ha sostenuto che i Verdi erano "il nucleo ideologico" del governo del semaforo, che "deve urgentemente essere sostituito". Pertanto, ha insistito che "non dovrebbe esserci prosecuzione dei Verdi nel governo". Ha preso di mira direttamente Habeck, che di recente ha espresso interesse per la candidatura alla cancelleria. Söder ha definito Habeck "il peggiore ministro dell'economia della storia della Germania". Per la CSU, ha dichiarato: "è completamente chiaro: non ci sarà nero-verde dopo le prossime elezioni".

Tuttavia, Wüst, che governa con i Verdi nella Renania Settentrionale-Vestfalia, ha contraddetto la posizione di Söder. Ha fatto riferimento alla collaborazione di successo e fiduciosa tra la CDU e i Verdi nel suo stato e altrove. Ha consigliato all'Unione di essere aperta ai colloqui e alle coalizioni con i partiti democratici del centro a tutti i livelli politici.

"Quello che accade con chi verrà valutato e negoziato dopo le elezioni", ha dichiarato Wüst. Tuttavia, ha anche commentato che l'FDP e l'SPD erano "più vicini a noi come Unione in molti punti", indicando che una coalizione con loro era un'opzione fattibile.

Sia Söder che Wüst sono visti come potenziali candidati per la nomination alla cancelleria se il leader della CDU Friedrich Merz non uscirà vittorioso. Una decisione su chi guiderà l'Unione nella campagna elettorale federale del 2025 sarà presa dopo le tre elezioni statali nell'Est della Germania a settembre.

La CDU e i Verdi governano insieme negli stati di Schleswig-Holstein e Baden-Württemberg. Le alleanze congiunte con l'SPD sono anche in atto nella Brandeburgo e nella Sassonia.

