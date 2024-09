In questo comune olandese, otto decenni dopo la sua liberazione, continua a fiorire una tradizione di memoria.

Situato su un vasto terreno di 65.5 acri nella provincia meridionale dei Paesi Bassi, vicino a Margraten, questo è il solo cimitero militare americano del paese che rende omaggio ad around 10,000 soldati statunitensi che hanno perso la vita durante la Seconda Guerra Mondiale.

Approssimativamente 8,300 lapidi, per lo più croci o con la Stella di David, dominano le file leggermente curve su prati curati. All'ingresso del cimitero, 1,722 nomi sono incisi nel Muro dei Scomparsi.

La guida turistica è Arie-Jan van Hees, un esperto della Seconda Guerra Mondiale, residente locale e ex membro delle forze militari olandesi. Il suo tour di 90 minuti approfondisce i fatti della guerra, compreso l'impatto devastante sui soldati alleati e sulla popolazione olandese sotto l'occupazione nazista, specificamente sulla comunità ebraica olandese. Racconta anche le storie drammatiche dell'Operazione Market-Garden, la più grande operazione aerotrasportata della guerra, che si è svolta circa 70 miglia dal cimitero. Inoltre, rivela come diversi soldati onorati qui sono rappresentati in famosi libri e serie come "Band of Brothers".

Tuttavia, il tour prende una piega profondamente personale al Plot H, Row 6, Grave 4. Van Hees rivela un fatto poco noto: ogni soldato ha una famiglia locale, un individuo o un'organizzazione come suo tutore. Van Hees e la sua famiglia hanno adottato Verl E. Miller nel 2005, il soldato sepolto in questa tomba.

Van Hees fornisce informazioni di sfondo sul servizio di Miller, come il suo ruolo di passeggero di un'aeroslitta e la sua morte per fuoco nemico. Lo descrive come un teenager dell'Ohio cresciuto in una fattoria che si è arruolato per sostituire il fratello maggiore di recente sposato e che è diventato un assiduo scrittore di lettere durante il servizio. Il pubblico ascolta attentamente, alcuni in silenzio, altri asciugandosi le lacrime.

“Dopo aver finito il mio tour, i visitatori spesso si congedano con le lacrime agli occhi, spesso esprimendo gratitudine per il fatto che molti negli Stati Uniti non sono consapevoli dei numerosi morti americani all'estero, ma anche del programma di adozione a Margraten”, ha detto van Hees in una recente intervista con CNN Travel.

“Esprimono gratitudine al popolo olandese per il loro impegno nell'onorare i soldati americani, spesso chiamati la Generazione più Grande, che riposano nel Cimitero Americano dei Paesi Bassi”.

Un'eredità di otto decenni

Il cimitero condivide questa tradizione con altri cimiteri europei, ma il programma di adozione di Margraten si distingue come uno dei più estesi e duraturi.

È iniziato nel 1945, solo un anno dopo la costruzione del cimitero originale per ospitare le salme di migliaia di soldati statunitensi morti durante le operazioni nell'est dei Paesi Bassi o negli avanzamenti nelle terre tedesche.

Dopo la fine delle ostilità in Europa l'8 maggio 1945 e entro il 1947, circa 18,000 soldati statunitensi erano stati sepolti a Margraten. Alcuni furono in seguito restituiti al suolo americano. Mentre gli olandesi cercavano un modo significativo per onorare i loro liberatori, un movimento a livello di base emerse mentre le famiglie diventavano volontariamente i tutori delle tombe dei loro soldati adottivi. I registri che collegano i soldati e le famiglie olandesi sono stati mantenuti, con indirizzi e altre informazioni importanti scritti o battuti a macchina su schede indice.

“Ciò che rende così straordinario questo intero progetto è che è stato creato in una comunità modesta e rurale composta da persone comuni: preti, sindaci, agricoltori, individui da diversi backgrounds”, ha dichiarato Peter Schrijvers, un esperto della Seconda Guerra Mondiale il cui lavoro include "The Margraten Boys: How a European Village Kept America’s Liberators Alive".

“Il fatto che abbiano istituito un'organizzazione quasi organicamente - raccogliendo le macchine da scrivere da chiunque le avesse - è veramente straordinario".

Il movimento a livello di base ha acquistato slancio quando una lettera del sindaco di Maastricht, situato a otto miglia da Margraten, è apparsa sulla rivista LIFE nel agosto 1945, esprimendo gratitudine ai soldati statunitensi. Ciò ha portato Mabel Feil di Demopolis, Alabama, a richiedere informazioni sulla tomba del suo recente marito, che è stata adottata da una famiglia olandese. Ciò ha portato a una maggiore pubblicità e interesse per il programma, ha spiegato Schrijvers.

Dal 2003, la Fondazione per l'adozione delle tombe al Cimitero Americano di Margraten gestisce il programma. La lista d'attesa ha raggiunto 1,000 nomi nel 2021, portando la fondazione a interrompere le nuove applicazioni. Attualmente, più di 700 aspiranti adottanti persistono, con circa 30-60 tombe che diventano disponibili ogni anno, ha dichiarato il segretario della fondazione Frans Roebroeks.

“Le persone che entrano nella lista d'attesa sono così ansiose di adottare una tomba che una volta che ne ottengono una, fanno di tutto per tenerla all'interno della loro famiglia”, ha detto Roebroeks.

“Portano i loro figli al cimitero e si aspettano che li ereditino una volta che cresceranno. Ci fa piacere vedere tali famiglie devote con bambini giovani che visitano le nostre strutture. Crediamo che il nostro lavoro abbia un significato evidente".

Nei Paesi Bassi, il 12 settembre ha un significato particolare, essendo l'anniversario della liberazione del primo villaggio olandese liberato, Mesch, situato nella provincia del Sud-Limburgo. Il re Willem-Alexander e la regina Máxima parteciperanno all'evento inaugurale a Mesch per celebrare l'80° anniversario di questa liberazione. various commemorative activities, where numerous American veterans take part, include an annual Freedom Symphony held at the graveyard since 2006.

Indipendentemente dal giorno, le persone appaiono spesso al cimitero per decorare le tombe o il Muro dei Scomparsi con fiori o bandiere, a volte accompagnati da una foto del soldato caduto. Questo è un'altra manifestazione della cultura commemorativa duratura nella regione.

Una donna di nome Schrijvers ha dichiarato: "Una signora mi ha detto, 'Se ci dimentichiamo di loro, moriranno una seconda volta.' E credo che questo sia un forte motivatore per le persone che ancora ricordano la guerra. L'idea tra loro è: se smettiamo di farlo, se non persuadiamo le generazioni future a non dimenticare, questi soldati moriranno una seconda volta. E questo, per molti, è troppo da sopportare."

"Impegni inamovibili"

Secondo Schrijvers, la durata e il successo del programma di adozione possono essere attribuiti a diversi fattori. Un aspetto contribuente è come la guerra è progredita durante l'autunno e l'inverno del 1944.

A partire da settembre, la parte meridionale dei Paesi Bassi è stata liberata dalle truppe alleate - mesi prima del resto del paese - dopo quasi cinque anni di occupazione tedesca. Le truppe americane hanno mantenuto stretti legami con le comunità olandesi intorno a Margraten durante le operazioni aeree e terrestri nei paesi confinanti. Secondo Schrijvers, "I legami eccezionalmente stretti tra i liberati e coloro che li hanno liberati sono stati forgiati in quel periodo."

Tuttavia, quando migliaia di corpi dei soldati sono stati riportati a Margraten per la sepoltura, è sorta una forte volontà di onorarne la memoria in diverse generazioni di famiglie olandesi.

"Stare davanti alla tomba di un giovane con un futuro intero davanti a sé, la cui vita è stata bruscamente interrotta, è qualcosa che si impresso nella loro mente", ha dichiarato Schrijvers. "È orribile da considerare e assistere a questo più volte - stiamo parlando di più di 18.000 in quel momento - è un'immagine che non si dimenticherà mai."

Come alcuni sopravvissuti olandesi della guerra, il nonno di Roebroeks conosceva il soldato la cui tomba aveva scelto di adottare.

Henry W. Wolf ha prestato servizio nel 774° Battaglione Artiglieria Campale e il nonno di Roebroeks ha accolto i soldati per dormire sulla sua proprietà e ha condiviso i pasti con loro. Wolf, che il nonno considerava come suo figlio, è morto in azione. Devastato, l'olandese è subito andato al cimitero per adottare la tomba di Wolf, una responsabilità che ora è affidata alla sorella di Roebroeks.

Quando il padre di Van Hees aveva 20 anni, il suo villaggio olandese è stato saccheggiato dalle truppe tedesche e poi è stato portato in un campo di lavoro forzato. Fortunatamente, è stato liberato dalla 79ª Divisione di Fanteria Lorraine Americana, poco prima della fine della guerra.

"Grazie alla 79ª Divisione di Fanteria Lorraine Americana, è stato liberato poco prima della fine della guerra, l'8 aprile 1945", ha rivelato Van Hees, il cui figlio Jeroen ha adottato un soldato che aveva salvato la vita di suo nonno quando aveva 11 anni.

"L'emozione è travolgente"

Circa la metà dei adottanti delle tombe hanno stabilito contatti con le famiglie dei loro soldati. Queste relazioni si sviluppano in legami profondi di reciproca gratitudine, offrendo ai parenti americani l'opportunità di conoscere un parente scomparso che non avevano mai avuto la possibilità di incontrare.

È il caso di Susan Brueggemeier e Cindy Landwehr, che insieme ai loro altri due fratelli, sapevano poco del loro zio dopo la sua morte durante la guerra.

Poi, in settembre 2019, quasi 75 anni dopo la morte del loro zio, Brueggemeier ha ricevuto un'email inaspettata da un cugino che portava lo stesso nome dello zio. Il cugino aveva scoperto informazioni sul soldato attraverso la Fondazione Onore dell'Eredità, un memoriale online di più di 38.000 soldati americani in tutta l'Europa.

Brueggemeier e suo marito Bob avevano pianificato di visitare i Paesi Bassi entro due mesi per un crociera fluviale che si sarebbe conclusa ad Amsterdam. Van Hees e sua moglie Nicole hanno accettato di accompagnare la coppia a Margraten, dove avrebbero visto la tomba del loro zio per la prima volta tra le file di croci di marmo bianco e stelle.

"Ti toglie il fiato pensare 'Ci sono così tante persone?' e 'Ci sono così tanti di questi cimiteri?' e 'Questi erano tutti giovani con una vita da vivere'", ha detto Brueggemeier. "Durante la pandemia, Brueggemeier e Van Hees sono rimasti in contatto, condividendo nuove scoperte che avevano fatto sul soldato". Nel 2022, i Brueggemeiers sono tornati a Margraten - questa volta in compagnia di Landwehr e suo marito Craig - come ospiti invitati per tre giorni di eventi in onore del loro zio.

C'è stata una cerimonia che ha riconosciuto Miller postumo con il prestigioso distintivo olandese della cravatta arancione, un importante onore militare. Van Hees e Tim Hendriks, un altro specialista olandese della guerra, hanno presentato la richiesta per questo riconoscimento. Insieme alla cerimonia, i partecipanti hanno anche esplorato i luoghi dove il loro zio ha trascorso i suoi ultimi giorni.

In parole di Landwehr, "Ci hanno praticamente condotto attraverso i sentieri che avrebbe percorso nostro zio, il punto in cui è atterrato il suo aeroscafo, dove ha marciato. Hanno anche fatto ricerche e ci hanno mostrato il luogo del suo rifugio, raccolto la terra da lì per noi da portare a casa. È stato veramente straordinario."

Il programma commemorativo non solo ha tenuto vivo il ricordo di Miller, ma ha anche riunito la famiglia, come ha spiegato Brueggemeier: "La mia famiglia, zia, zio, cugini, fratelli e io siamo tutti più uniti grazie alla storia di Verl e agli sforzi degli adottanti nel onorarlo."

"Non è mai lasciato solo"

Altri adottanti continuano a cercare i parenti del soldato.

Nel 2005, dopo la visita del Presidente George W. Bush al cimitero, Peggy Kuijpers e il suo compagno, Maurice Claessen, adottarono il loro soldato, Paul Akosevich. Tuttavia, dispongono solo di informazioni limitate su di lui, come il suo servizio nella Seconda Guerra Mondiale, il suo stato di origine (California) e la sua data di morte (14 marzo 1945). Una recente scoperta ha rivelato che ha giocato a football al liceo, un fatto menzionato in un articolo del 1942 del LA Times.

Hanno caricato le loro informazioni di contatto sulla pagina Find A Grave di Akosevich e condividono spesso le loro visite alla sua tomba su una pagina Facebook pubblica per gli adottanti. Purtroppo, non hanno ancora ricevuto alcun contatto, ma rimangono ottimisti che qualcuno li troverà un giorno.

"Vogliamo che sappiano che la sua tomba è a Margraten e che l'abbiamo adottata e ci prendiamo cura di essa", ha detto Claessen, mostrando un ritratto in bianco e nero di Akosevich sul suo telefono, proprio come farebbe un padre orgoglioso. "Non è mai stato solo".

"L'influenza del cimitero"

Come il programma di adozione e altre iniziative che onorano i soldati, il Cimitero Americano dei Paesi Bassi, gestito dalla Commissione Americano per i Monumenti di Guerra, prospera durante vari eventi commemorativi prima del 80° anniversario della liberazione e della fine della guerra nel 2025.

Il centro visitatori da $6,7 milioni, aperto a dicembre 2023, presenta esposizioni dedicate a campagne militari cruciali che si sono svolte nella zona, con autentici reperti come uniformi e una croce di legno che adornava in precedenza una tomba. Il cimitero è un'esperienza emotivamente potente per i visitatori americani per la prima volta, secondo il sovrintendente Jason Bordelon.

"Perché la Seconda Guerra Mondiale non si è verificata sul suolo americano, sembra diverso quando ti trovi in questo paesaggio e vedi, fisicamente, l'ambiente in cui erano e osservi l'ampiezza e la potenza del cimitero", ha detto Bordelon.

L'ultimo soldato sepolto nel cimitero è Willis Utecht, un secondo tenente ucciso il 2 ottobre 1944, vicino al villaggio olandese di Mook. Il suo corpo non è stato recuperato dal campo di battaglia, quindi è stato elencato come disperso in azione. Alla fine, il suo nome è stato inciso sul Muro dei Dispersi.

Nel 1993, i resti umani trovati da un contadino che arava il suo campo sono stati identificati come suoi. Il 16 settembre 1994, è stato sepolto vicino al palo della bandiera americana alto 20 metri.

Presto, la sua tomba è stata adottata.

Il tour al Cimitero Americano dei Paesi Bassi spesso porta i visitatori a provare gratitudine emotiva verso il popolo olandese per l'onore reso ai soldati americani, molti dei quali non sono consapevoli del grande numero di morti americane all'estero. (frasi 1)

Il programma di adozione a Margraten è iniziato nel 1945, quando le famiglie olandesi si sono volontariamente fatte carico delle tombe dei loro soldati adottivi, iniziando una tradizione che continua ancora oggi. (frasi 2)

Leggi anche: