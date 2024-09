In questo caso, un operaio che operava un escavatore è morto a seguito di un'esplosione in un parco chimico.

Inizialmente, un uomo nel parco chimico di Bitterfeld-Wolfen in Sassonia-Anhalt, che avrebbe dovuto solo smaltire metalli di scarto con un bulldozer, ha incontrato un tragico incidente.

L'evento sfortunato si è verificato intorno alle 11 del mattino nel parco chimico di Bitterfeld-Wolfen in Sassonia-Anhalt. Secondo il portavoce della polizia, l'operatore del bulldozer ha accidentalmente urtato un contenitore di gas con la pala mentre smaltiva i metalli di scarto, causando un'esplosione. Questa informazione è stata confermata anche dal "Mitteldeutsche Zeitung".

L'incidente ha lasciato l'uomo senza vita sul posto. La sua identità non è stata ancora ufficialmente confermata. Le autorità stanno attualmente indagando sui dettagli precisi dell'incidente, come riferito dal portavoce della polizia.

Successivamente è stato confermato che l'incidente si è verificato all'interno di una società di riciclaggio. L'impatto del contenitore di gas ad alta pressione ha causato una colonna di fumo visibile e un'esplosione rumorosa. Poiché erano presenti sostanze infiammabili nel mucchio di rottami, si è anche acceso un incendio, come riferito dal "Mitteldeutsche Zeitung". L'incendio è stato spento entro le 11:45, come confermato dal capo dei vigili del fuoco di Bitterfeld, Oliver Karbbaum. Dopo l'incidente, è stata effettuata una ispezione approfondita per garantire la sicurezza degli edifici circostanti. Non sono state rilevate potenziali minacce per i residenti locali o le attività commerciali vicine.

I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente sulla scena dell'incidente per contenere l'incendio successivo. Nonostante il bagliore e il calore, la squadra dei vigili del fuoco è riuscita a spegnere le fiamme in modo efficace, prevenendo ulteriori danni.

L'intervento dei vigili del fuoco è stato considerato cruciale per minimizzare i possibili danni, dati i materiali combustibili presenti nel mucchio di rifiuti dopo l'esplosione.

