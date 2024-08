- In questo caso, un individuo che guida un veicolo a motore ha colpito in totale cinque veicoli fermi.

In una serata di mercoledì a Berlino-Neukölln, un'auto ha tamponato dei veicoli fermi. Questo incidente è avvenuto su Sonnenallee, causando ferite alla spalla per una passeggera di 18 anni, come hanno riferito le autorità. Il guidatore, un 26enne, è stato considerato responsabile e non aveva una patente valida. Dopo l'incidente, lui e altri due uomini sono fuggiti.

I testimoni oculari hanno riferito di aver sentito un forte schianto. Più avanti, lungo Thiemannstraße, hanno visto il veicolo coinvolto nell'incidente. L'impatto ha causato cinque automobili a scontrarsi e ha danneggiato il marciapiede e il cordolo.

Durante le ricerche dei fuggitivi, le autorità hanno trovato la passeggera ferita di 18 anni e il suo compagno di 27 anni, che non si trovavano nell'auto al momento dell'incidente. Entrambi sono stati portati in un ospedale vicino. Le autorità stanno attualmente indagando sull'incidente e identificando le altre persone coinvolte.

