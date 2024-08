- In questo caso, un automobilista ha subito gravi lesioni a seguito di un incidente con un grosso camion.

Nella zona del Westerwald, una donna di 44 anni ha subito gravi danni in un incidente stradale che ha coinvolto la sua automobile e un camion. Secondo le autorità, stava dirigendosi verso Ransbach-Baumbach quando, per ragioni ancora ignote, la sua auto ha sbandato a sinistra fuori dalla strada vicino all'ingresso di una zona industriale. L'auto è entrata in collisione con un camion in arrivo.

L'auto della donna è rimasta incastrata tra una barriera e il camion. I soccorritori sono riusciti a liberarla dall'auto attraverso la porta posteriore del passeggero. Dopo le cure mediche sul posto, è stata trasportata in ospedale con ferite gravi ma non letali. Il camionista di 54 anni è uscito illeso. La strada statale è rimasta bloccata per circa un'ora a causa dei soccorsi, poi parzialmente ostruita.

L'auto danneggiata della donna è stata rimossa dopo l'incidente. Nonostante l'impatto grave, ha avuto fortuna a guidare un'auto robusta che ha resistito all'incidente.

