Due a un incidente a Fellbach (distretto di Rems-Murr), due persone hanno riportato lievi ferite. Un 85enne alla guida di un'auto, secondo le autorità, ha ignorato la precedenza del bus, causando un incidente in cui sono rimasti coinvolti un passeggero di 29 anni e uno di 69. I danni sono stimati in circa 20.000 euro.

