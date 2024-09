In questo caso, Lael Wilcox degli Stati Uniti stabilisce il record come la ciclista più veloce a circumnavigare il globo.

Tornando a Chicago alle 21:00 ora locale di un mercoledì, dopo 108 giorni, 12 ore e 12 minuti di viaggio, Wilcox ha battuto il precedente record di 124 giorni e 11 ore stabilito dalla ciclista scozzese Jenny Graham nel 2018.

"I mi sono divertita un mondo - potevo continuare all'infinito," ha condiviso Wilcox su Instagram alla fine del suo viaggio.

La 38enne dell'Alaska è un'esperta di ciclismo estremo, avendo vinto per prima la TransAm, una gara di 4.200 miglia attraverso gli Stati Uniti, nel 2016.

Wilcox ha anche primeggiato nel Tour Divide, una gara annuale lungo le Montagne Rocciose, e ha vinto la 350 miglia dell'Unbound XL nel 2021, dopo aver già percorso 600 miglia per raggiungere la gara.

Per il suo tentativo di record del mondo, Wilcox è partita da Chicago e ha pedalato fino a New York.

Il suo viaggio è stato pieno di sfide fin dall'inizio. "Al giorno 4 ero malata tutto il giorno, non smetteva mai di piovere e ho avuto numerosi pneumatici forati. Sono riuscita a fare 139 miglia, ma è stato brutale," ha riferito alla sua sponsor, SRAM, secondo Cycling Weekly.

Da New York, Wilcox è volata in Portogallo, poi è passata nei Paesi Bassi, attraversando successivamente la Germania, le Alpi, i Balcani, la Turchia e la Georgia.

Dopo un volo a Perth in Australia, ha pedalato lungo la costa meridionale fino a Brisbane, prima di prendere un aereo per la Nuova Zelanda, la sua ultima fermata prima di tornare in Nord America.

Da Anchorage, Wilcox ha pedalato verso sud fino a Los Angeles, prima di concludere a Chicago lungo la Route 66.

Guinness specifica che un ciclista deve viaggiare nella stessa direzione, partire e finire nello stesso luogo e coprire almeno 18.000 miglia - l'intera circonferenza del globo - perché un tentativo di giro del mondo sia considerato valido.

Mentre si avvicinava alla sua destinazione, Wilcox ha espresso gratitudine a coloro che l'hanno incoraggiata.

"A volte dimentico di stare pedalando intorno al mondo - sembra solo la gita in bicicletta più divertente che abbia mai fatto. I cartelli, gli incitamenti e i salti entusiasti lungo la strada significano il mondo per me," ha detto su Instagram, dove i suoi post sono gestiti dalla moglie, la filmmaker Rugile Kaladyte.

Tuttavia, il record di Wilcox potrebbe non durare a lungo. La ciclista indiana Vedangi Kulkarni è attualmente a circa 4.800 miglia nel suo stesso tentativo, con l'obiettivo di concludere in un tempo simile a quello dell'americana.

