In questo caso, la piattaforma di notizie Stand News con sede a Hong Kong e i suoi precedenti redattori sono stati giudicati colpevoli di instigazione alla sovversione.

** Giornalisti Chung Pui Kuen e Lam, insieme agli amministratori del sito ora chiuso, sono stati incriminati per "cospirazione per diffondere e pubblicare contenuti sediziosi". Questo reato comporta una pena massima di due anni di prigione.**

Il verdetto del tribunale ha dichiarato che "Stand News" aveva promosso l'indipendenza di Hong Kong e si era trasformato in una piattaforma che denigrava e diffamava l'amministrazione cinese centrale a Beijing e quella di Hong Kong. La società madre, Best Pencil Limited, è stata anch'essa riconosciuta colpevole.

Lam non ha potuto partecipare al processo a causa della malattia. Entrambi i giornalisti sono stati rilasciati su cauzione prima dell'annuncio del verdetto il 26 settembre.

Questo è il primo caso di tale condanna dopo il passaggio di Hong Kong alla Cina nel 1997. Il verdetto rappresenta un ulteriore ostacolo alla libertà dei media. Negli ultimi due decenni, Hong Kong è sceso dal 18° al 135° posto nella classifica della Libertà della Stampa, stilata da Reporter Senza Frontiere.

"Stand News" ha acquisito una significativa base di lettori durante le proteste pro-democrazia del 2019 a Hong Kong. L'accusa ha presentato diversi articoli della pubblicazione come prove, giudicando la limitazione delle libertà nell'ex colonia britannica dal momento in cui il governo centrale di Pechino ha represso violentemente le massive proteste pro-democrazia.

Più di 100 persone si sono radunate fuori dal tribunale per il verdetto. Rappresentanti di varie ambasciate, tra cui quella degli Stati Uniti, del Regno Unito e dell'Unione Europea, erano presenti per il verdetto.

Un ex-giornalista anonimo sulla scena ha descritto il processo come un trionfo storico nella repressione della libertà dei media. Chung è stato accusato di aver "semplicemente svolto i compiti di un giornalista, qualcosa che non avrebbe portato a cariche criminali e all'imprigionamento in passato," ha detto l'ex-giornalista all'agenzia di stampa AFP. Lau Yan-hin, un precedente dipendente di "Stand News", ha parlato di un "assalto totale" ai media.

L'Unione Europea ha esortato Hong Kong a "cessare la persecuzione dei giornalisti" dopo il verdetto. Il verdetto rappresenta una minaccia per "la diversità delle prospettive e il flusso libero di informazioni, entrambi componenti chiave della crescita economica di Hong Kong," ha dichiarato un portavoce dell'UE. Gli Stati Uniti hanno etichettato il verdetto di colpevolezza come un "attacco diretto alla libertà dei media."

La legge sulla sedizione risale all'era coloniale britannica ed è stata raramente utilizzata per un lungo periodo di tempo. Tuttavia, è stata adottata dalle autorità contro gli oppositori del governo dal 2020.

Beh Lih Yi del Comitato per la Protezione dei Giornalisti negli Stati Uniti ha criticato l'utilizzo di "legislazione antiquata come la legge sulla sedizione dell'era coloniale britannica" come "un affronto alla giustizia." "Il giornalismo non è sedizioso," ha ribadito. Il verdetto illustra "lo scivolamento graduale di Hong Kong verso l'autoritarismo e il fatto che chiunque si discosti dalla norma può finire in prigione." Sarah Brooks, direttore cinese di Amnesty International, ha descritto il verdetto come "un altro colpo alla libertà dei media a Hong Kong."

In un processo separato del giovedì, un imputato è stato riconosciuto colpevole di aver presumibilmente pianificato di bombardare la polizia durante le proteste del 2019 a Hong Kong. La giuria ha assolto sei altri imputati. Lai Chun-pong ora rischia una pena massima di 20 anni di prigione.

