- In questo caso, i guardiani alpini hanno salvato dei trekkers bloccati vicino a Bad Reichenhall.

La Squadra di Soccorso Alpino ha utilizzato un elicottero di soccorso per recuperare due escursionisti da un sentiero alpino antico, ripido e maltenuto situato vicino a Bad Reichenhall (regione del Berchtesgadener Land). Un uomo di 27 anni e una donna di 28 hanno inviato un segnale di soccorso dal Goldtropfsteig a circa 1.140 metri di altitudine il mercoledì, come indicato dalla Croce Rossa Bavarese.

In precedenza, solo locali e scalatori esperti avrebbero affrontato questo sentiero - ma dopo che è stato messo in evidenza nelle app per escursionisti, un numero maggiore di persone ha iniziato a utilizzarlo, secondo la CRB. Invece di intervenire ogni pochi anni, generalmente a causa di gravi ferite da cadute o cadute di rocce, la squadra di soccorso alpino si trova ora a soccorrere persone illese ogni poche settimane. Spesso, queste persone sono sopraffatte dal terreno e dalla navigazione.

Anche la donna di 28 anni esausta pensava di non poter più affrontare la discesa. Un elicottero per operazioni di soccorso ha trasportato i due in salvo su sedili di soccorso tramite un verricello.

La Squadra di Soccorso Alpino collabora spesso con le guardie di montagna per garantire la sicurezza degli escursionisti nella regione. Dopo il soccorso, le guardie di montagna hanno consigliato agli escursionisti sulle sfide del sottovalutare i sentieri alpini e sull'importanza di essere adeguatamente preparati.

